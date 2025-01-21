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  4. Bakanlık açıklama yaptı: Yangından etkilenenler için 13 psikososyal destek ekibi görevlendirildi!

Bakanlık açıklama yaptı: Yangından etkilenenler için 13 psikososyal destek ekibi görevlendirildi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
21.01.2025 19:37
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu Kartalkaya'da çıkan yangın sonrası 13 psikososyal destek ekibinin bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklama yaptı: Yangından etkilenenler için 13 psikososyal destek ekibi görevlendirildi!

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, Grand Kartal Otel'de çıkan büyük yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı bir açıklama yaptı.

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"13 PSİKOSOSYAL EKİBİMİZİ YÖNLENDİRDİK"

Yapılan yazılı açıklamada Göktaş, Kartalkaya'da meydana gelen yangının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Bakanlığın psikososyal destekleriyle yangından etkilenen vatandaşların yanlarında olacaklarını belirten Göktaş, "Bakanlığımıza bağlı 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibimizi, yangından etkilenen vatandaşlarımıza destek vermek, ihtiyaçlarını ve hizmet modellerini belirlemek üzere yangın bölgesine ve hastanelere yönlendirdik.

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Ekiplerimiz şu ana kadar yangından etkilenen 155 kişiyle görüştü. Sahada vatandaşlarımıza destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu
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