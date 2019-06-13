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Bakanlık duyurdu! Suriye'de havan toplu saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.06.2019 10:44 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı Twitter adresinden Suriye'nin İdlib vilayetindeki Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 10 numaralı gözlem noktasına 35 havan atışıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda üç asker yaralandı.

Bakanlık duyurdu! Suriye'de havan toplu saldırı

MSB'nin tweetinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 10 numaralı Gözlem Noktamıza Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildi" denildi.

"Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir.

Yapılan havan saldırısında üç kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmış; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Yaralı personelin tahliye ve tedavileri devam etmektedir.

Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur."

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Anahtar Kelimeler:
Suriye İdlib saldırı

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
suriyeli delikanlılar antalyada nargile tüttürüyor.
kasıtlı olduğu düşünülen derken !!! adamlar 35 havan atmış neyin kastından şüpeleniyorsunuz...
35TANE HAVAN UYUYORMUSUMUZ KARDESIM NOKTAYI BELIRLEYIM VURUN UCAKLARLA
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