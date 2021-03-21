HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakanlık düğmeye bastı: Salda Gölü UNESCO listesinde yer alacak mı?

Bakanlık düğmeye bastı: Salda Gölü UNESCO listesinde yer alacak mı?

21.03.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü için devreye giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölgenin UNESCO Doğal Miras Listesi'ne alınması için çalışma başlattı.

Bakanlık düğmeye bastı: Salda Gölü UNESCO listesinde yer alacak mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin UNESCO Doğal Miras Listesi'ne dahil edilmesi için harekete geçti. Salda Gölü'nün aday listesine dahil edilmesi için ilk etapta ön şartları yerine getirmek üzere biyolojik çeşitlilik araştırma, sosyo- ekonomik yapının ve taşıma kapasitesinin belirlenmesiyle yönetim planı çalışmaları başlatıldı. Ayrıca ön hazırlık sürecinde 27'nci Dönem UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri Komitesi, Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu toplantısında Salda Gölü'nün Dünya Miras Listesi'ne alınması talebi değerlendirildi.

DÜNYADAKİ 2 ÖRNEKTEN 1'İ SALDA GÖLÜ!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Salda Gölü'nün oldukça temiz, oligotrofik özellikte, az tuzlu ve yüksek alkalinite özellik göstermesi, güncel stromatolit oluşumlarının Dünya'da az bulunan bir örnek olması ve gölün bu yönü ile ekolojik olarak benzersizlik özelliğine sahip olması gölün biyolojik çeşitliliği konusunda belirleyici etkenlerdendir. Jeolojik ve kimyasal özellikleri, barındırmış olduğu endemik türler ile Önemli Doğa Alanı ve Önemli Kuş Alanı kriterlerini sağlayan Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapan Uluslararası ve Ulusal düzeyde öneme sahip bir alandır. Bölgede yapılan çalışmalar dünyada Mars gezegeninin yüzey özelliklerini (magnezyum yüklü beyaz kayalar) taşıyan dünyadaki iki bölgeden birinin Salda Gölü olduğunu göstermektedir. Biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması için en önemli ve değerli doğal habitatları barındırması sebebiyle Dünya Kültürel ve Doğal Mirası'nın Korunması'na Dair Sözleşme'nin 2’nci maddesinde belirlenmiş 'doğal miras' niteliklerine uygundur. Bu kapsamda; Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin UNESCO Doğal Miras Alanları Listesi'ne dahil edilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Aday listesine dahil edilebilmesi için, ön şartları yerine getirmek üzere biyolojik çeşitlilik araştırma, sosyo-ekonomik yapının ve taşıma kapasitesinin belirlenmesiyle yönetim planı çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca ön hazırlık sürecinde 27. Dönem UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi, Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Grubu Toplantısı'nda Salda Gölü'nün Dünya Mirası Listesi'ne alınması talebi değerlendirilmiştir."

bakanlik-salda-golunun-dunya-miras-listesine-alinmasi-icin-dugmeye-basti_9943_dhaphoto2

bakanlik-salda-golunun-dunya-miras-listesine-alinmasi-icin-dugmeye-basti_9943_dhaphoto1

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 bin 764 yabancı terörist sınır dışı edildiİçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 bin 764 yabancı terörist sınır dışı edildi
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
Salda Gölü Burdur

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

Koronavirüsü fırsat bildiler! 'Sahte medyum' mağdurları gün geçtikçe artıyor

Koronavirüsü fırsat bildiler! Mağdurlar gün geçtikçe artıyor

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 bin 764 yabancı terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 2 bin 764 yabancı terörist sınır dışı edildi

İstanbul'da ilginç görüntü! Paniğe kapılıp hızla koşmaya başladı

İstanbul'da ilginç görüntü! Paniğe kapılıp hızla koşmaya başladı

Gün yüzüne çıktı! Aşık Veysel'in hayatını kaybetmeden önceki son fotoğrafı

Gün yüzüne çıktı! Aşık Veysel'in hayatını kaybetmeden önceki son fotoğrafı

Kız arkadaşını darp eden avukata uzaklaştırma kararı

Bunu yapan bir avukat! Kız arkadaşına dehşeti yaşattı

Türkiye'nin korona birincisi! Bu mahallelere davetsiz misafir kabul edilmiyor!

Türkiye birincisi: Bu mahalleye davetsiz misafir kabul edilmiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.