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Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 11:05 | Son Güncelleme

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince yapılan "Türkiye Güven Huzur (2019-1)" uygulamasında aranan 3 bin 673 kişi yakalandı.

Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, dün ülke genelinde eş zamanlı olarak 58 bin 528 personel ve 235 dedektör köpeği ile 4 bin 623 noktada "Türkiye Güven Huzur (2019-1)" uygulaması gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun bulunduğu alışveriş merkezleri, eğlence ve etkinliklerin gerçekleştirildiği meydanlar, fuar ve kutlama alanları, metruk binalar, kamu binaları çevreleriyle bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklar, toplu taşıma yapılan gar ve istasyon, iskele ve liman, otogar ve terminal girişleriyle park ve bahçeler, 20.00-23.00 saatlerinde umuma açık eğlence mekanları ve çevreleri, hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin de bulunduğu ekiplerce denetlendi.

Uygulamada 575 bin 163 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı, 147 bin 580 araç ve 18 bin 643 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Cinayet, yağma, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu ticareti, FETÖ/PDY ve diğer silahlı terör örgütlerine üye olmak, kaçakçılık ile diğer suçlardan aranan 3 bin 673 kişi yakalandı.

Uygulamada ruhsatsız 14 tabanca ve 23 av tüfeği ile 14 kurusıkı tabanca, bin 671 mermi, 17 kesici ve delici alet, 375 gram uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap, 33 litre kaçak içki ve bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Denetimlerde 4'ü çocuk olmak üzere 94 kayıp bulundu, bin 830 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Uygulamada 13 iş yeri kapatıldı, aranan 221 araç bulundu, 944 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Türkiye Güven Huzur

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Traaşşş
süleyman soylu içlerinde yolsuzluk soysuzluk hırsızlık sahtekarlık dolandırıcilık sapıklık para sıfırlama para aklamadan kimse varmı
944 milli servet daha çürümeye terk edildi oley be ne büyük bir hizmet teşekürler soylu teşekürler iç işleri bakanlığı.
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