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Bakanlık duyurdu! 'Agit' kod adlı Gökhan Demir öldürüldü

07.06.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Eren-1 Operasyonları kapsamında Van-Başkale kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda gri kategoride yer alan sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir isimli terörist olduğunu duyurdu.

Bakanlık duyurdu! 'Agit' kod adlı Gökhan Demir öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu "Agit" kod adlı Gökhan Demir olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu teröristin 15 Mayıs 2020'de Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubunun kullandığı araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaşın şehit olduğu, 1 belediye çalışanının yaralandığı terör olayının failleri arasında olduğunun tespit edildiği belirtildi.

AA

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