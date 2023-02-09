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  4. Bakanlık duyurdu! Aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kuruldu

Bakanlık duyurdu! Aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kuruldu

09.02.2023 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukları için bir çağrı merkezi kurduklarını duyurdu.

Bakanlık duyurdu! Aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kuruldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada deprem sonrasında aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kurduklarını ifade etti.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız için bir çağrı merkezi kurduk. Vatandaşlarımız aşağıdaki numaralar üzerinden çağrı merkezimizle irtibata geçebilirler."


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deprem Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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