Bakanlık duyurdu! Aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kuruldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada deprem sonrasında aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kurduklarını ifade etti.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız için bir çağrı merkezi kurduk. Vatandaşlarımız aşağıdaki numaralar üzerinden çağrı merkezimizle irtibata geçebilirler."

Afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız için bir çağrı merkezi kurduk.



Vatandaşlarımız aşağıdaki numaralar üzerinden çağrı merkezimizle irtibata geçebilirler.@deryayanikashb pic.twitter.com/ZiG6XfupQJ — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) February 9, 2023



