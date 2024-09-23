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  4. Bakanlık duyurdu! Deprem bölgesinde 30 bin köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor

Bakanlık duyurdu! Deprem bölgesinde 30 bin köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
23.09.2024 12:47
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6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremde birçok çevre illerde yıkıma neden olurken, binlerce kişi de enkaz altında can verdi. Üzerinden bir buçuk sene geçse de yıkımın büyüklüğü nedeniyle yaralar hala sarılmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir yandan şehir merkezlerine sağlam temeller üzerinde, sosyal donatılı yaşam alanları inşa edilirken, diğer yandan da yıkıma uğrayan köylerde modern köy konutları yapılmasını hedeflediği açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Hatay’da inşa edilen ve vatandaşların yerleşmeye başladığı köy evlerinin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında şu ifadeleri kullandı: Devletimiz de hükümetimiz de çok güçlü. Bize güvenen hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız. Hatay’ımıza bağlı köylerde, depremden etkilenen vatandaşlarımıza; tek katlı, yöresel mimariye uyumlu, depreme dayanıklı, modern konutlar teslim ediyoruz. Gözünüz aydın, haneniz şen olsun.”

HATAY KÖY EVLERİ (5)

30 BİN KADAR KÖY KONUTU TESLİM EDİLDİ

Betonarme ve çelik karkastan yapılan köy evleri 100 ile 125 metrekare aralığında, 3+1 olarak inşa ediliyor. Depremin ardından 11 ilde bugüne kadar 4 bin 120 köy evi hak sahiplerine teslim edildi. 105 ilçede 48 bin 274 köy evinin inşası için çalışmalar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, afetten etkilenen bölgelerde bugüne kadar yaklaşık 60 bin köy evinin ihalesinin yapıldığını belirterek, “Köy evlerimizin inşaatları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz 30 bin kadar köy konutunu teslim etmek” dedi.

Ömer Şaday

‘‘KÖY KONUTLARI DEPREME DAYANIKLI ŞEKİLDE İNŞA EDİLMEKTEDİR’’

Genel Müdür Oral, köy evleri projelerinde mahremiyete özen göstermek için balkon cephelerinin birbirine bakmaması gibi ayrıntılara da dikkat ettiklerini anlattı. Oral, konutlara ilişkin şu bilgileri paylaştı: Yeni köyler ve konutlar inşa ediyoruz. Bakanlığımızın geliştirdiği 6 farklı tipte köy evi mevcut. Hem yörenin coğrafi özelliklerine hem de talep durumlarına dikkat ederek uygun olan köy evi tipini seçiyoruz ve bunların inşasına başlıyoruz. Yaptığımız köy evlerinde kaliteye, mahremiyete özellikle önem gösteriyoruz. Köy konutlarımız depreme dayanıklı ve ısı yalıtımlı olarak inşa edilmektedir. Amacımız, en kısa sürede afetzede kardeşlerimizi huzurlu, mutlu ve güvenli yuvalarına kavuşturmak.

HATAY KÖY EVLERİ (4)

HATAY’DA YIL SONUNA KADAR 5 BİN KÖY EVİ TESLİM EDİLMESİ HEDEFLENİYOR

Depremin en çok yıkıma neden olduğu illerden Hatay’da bu yılın sonuna kadar teslim edilen köy evi sayısı 5 bini bulacak. Kırıkhan ilçesi Saylak Mahallesi’nde de 76 köy evi tamamlandı. Depremzedeler yıkılan evlerinin yerine yapılan modern köy evlerine taşınmaya başladı.

Necmettin Yüceuğur

DEPREMDE KÖYLERİN YÜZDE 70’İ YIKIMA UĞRADI

Mahalle muhtarı Ömer Şaday, depremde köylerindeki evlerin yüzde 70’inin yıkıldığına dikkat çekti. Muhtar Şaday, köyün yeniden inşa sürecini şöyle anlattı: Ekipler çalışmalarına hızla başladı. Bakanımız sözünde durdu, buraya köy evlerini yaptırdı. Bu kadar güzel olacağını beklemiyorduk. Evlerimiz villa şeklinde yapıldı. Yapımında 18-19 ton demir kullandılar. Evlerimiz şimdi kaya gibi sağlam yapıldı. Bu kadar güzelini kendi paramla yaptıramazdım. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimiz elini taşın altına koydu. Bizleri hızla konutlarımıza kavuşturdular.

“SAĞLAM, GÜVENİLİR KONUTLAR İNŞA EDİLDİ”

Necmettin Yüce Uğur ise afetin ardından şantiyelerin hızla kurulduğunu ifade ederek “Biz ‘depremzedelere TOKİ yapılacak’ diye bir söylenti duyduk. Dedik ki ‘ne zaman başlanacak da ne zaman bitecek?’ Bir baktık 2-3 ay sonra şantiye geldi kuruldu. Malzemeler geldi, inşaat başladı. Vatandaşlar şaşırdı. Anladık ki; devletimiz çok güçlü. Bu işin içinden de çıkacaklarını anladım. Bu evlere başlanalı 1 yıl oldu ve bu kadar kısa sürede evler oturulur hale geldi. Evlerin temelleri radye temellerle yapıldı. Çok demir kullanıldı. 7 değil 10 şiddetinde de bir deprem olsa evlere bir şey olmayacağını biliyorum. Sağlam, güvenilir konutlar inşa edildi” şeklinde konuştu.

HATAY KÖY EVLERİ (2)

“2-3 SENE SÜRER SANDIK HEMEN YETİŞTİRDİLER”

Artık kendini güvende hissettiğini söyleyen depremzede Cemile Yüceuğur, “Evler yapılmaya başlandığında bu kadar hızlı biteceğini tahmin etmiyordum ama oldu. 2-3 sene sürer sandık hemen yetiştirdiler. Evler dört dörtlük olmuş. Allah yapandan, emeği geçenden razı olsun” dedi.

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deprem Hatay Kahramanmaraş Murat Kurum köy
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