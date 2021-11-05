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  4. Bakanlık duyurdu: İkna çalışması sonucu PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

Bakanlık duyurdu: İkna çalışması sonucu PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

05.11.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 176'ya yükseldiği açıklandı.

Bakanlık duyurdu: İkna çalışması sonucu PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2021 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Irak ve Türkiye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

SAYI 176'YA YÜKSELDİ

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 176'ya yükseldi" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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pkk İçişleri Bakanlığı
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