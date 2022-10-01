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Bakanlık duyurdu! İşte son bir haftada sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı

01.10.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 23-29 Eylül'de ülke genelinde 5 bin 119 düzensiz göçmenin yakalandığını, 2 bin 265 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlık duyurdu! İşte son bir haftada sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 5 bin 119 düzensiz göçmen yakalandı. Bunların arasında 1943 Afganistan, 265 Pakistan uyruklu bulunuyor.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilen 2 bin 265 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Sınır dışı edilenlerin 1690'ını Afganistan, 308'ini Pakistan uyruklular oluşturuyor.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-29 Eylül'de ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı 87 bin 258'e ulaştı. Bunlar arasında 50 bin 264 Afganistan, 9 bin 756 Pakistan uyruklu yer alıyor.

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GİRİŞİ ENGELENEN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI

Sınırda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 352 olarak kayıtlara geçti.

Yılbaşından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 224 bin 716 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde 16 bin 512 düzensiz göçmen kalıyor. Merkezde kalanların arasında 3 bin 202 Afganistan, 4 bin 811 Pakistan uyruklu yer alıyor. (AA)

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