HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakanlık duyurdu: Kırklareli'nde 86,5 kilo skunk ele geçirildi

Bakanlık duyurdu: Kırklareli'nde 86,5 kilo skunk ele geçirildi

27.11.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Kırklareli'nde piyasa değeri 10 milyon 640 bin TL olan 86 kilo 500 gram skunk ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlık duyurdu: Kırklareli'nde 86,5 kilo skunk ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan teknik takipte, uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan bir suç örgütünün 26 Kasım'da Türkiye'ye uyuşturucu madde getireceği tespit edildi.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON 640 BİN TL

Yapılan operasyonda, piyasa değeri 10 milyon 640 bin TL olan 86 kilo 500 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, 3 el telsizi, 3 lüks otomobil, 2 dürbün, 2 araç takip sistemini devre dışı bırakmak için kullanılan sinyal kesici ve 6 telefon ele geçirildi. Operasyonda, örgüt liderinin de aralarında olduğu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

b7a26a3602a371575a6b973fb70093eb

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerini tebrik etti. (DHA)

Van'da uyuşturucu operasyonu! Arazide ele geçirildi Van'da uyuşturucu operasyonu! Arazide ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın cenaze töreni olumsuz hava koşulu nedeniyle ertelendiŞehit Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın cenaze töreni olumsuz hava koşulu nedeniyle ertelendi
‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…
Muğla'daki bir evde bulundu! Değeri 200 milyon TLMuğla'daki bir evde bulundu! Değeri 200 milyon TL
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Fiyatlar yine değişiyor

Dikkat! Fiyatlar yine değişiyor

Yüz binler bekliyor! Öğretmenler, işçiler... Gözler Kabine'de!

Yüz binler bekliyor! Öğretmenler, işçiler... Gözler Kabine'de!

Tüm muhalefeti geride bıraktı! O partiden dikkat çeken yükseliş

Tüm muhalefeti geride bıraktı! O partiden dikkat çeken yükseliş

Sahte doktor Ayşe Özkiraz ameliyata da girmiş!

Sahte doktor Ayşe Özkiraz ameliyata da girmiş!

İstanbul'a kar ne zaman geliyor? "La Nina kışı" etkisi

İstanbul'a kar ne zaman geliyor? "La Nina kışı" etkisi

5 yaşındaki çocuğunu aç bırakıp, işkence yaptı

5 yaşındaki çocuğunu aç bırakıp, işkence yaptı

İlginizi Çekebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.