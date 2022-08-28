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  4. Son dakika: Suçüstü yakalandı! PKK'dan 'orman yangını' talimatı

Son dakika: Suçüstü yakalandı! PKK'dan 'orman yangını' talimatı

28.08.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye'nin yazlarını kabusa çeviren orman yangınlarıyla ilgili terör örgütü PKK'nın talimatı üzerine harekete geçen bir kişi Antalya'da orman yangını çıkarma hazırlığındayken yakalandı. İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan ayrıntılarda şahsın sülfürik asit temin etmeye çalıştığı yer alırken evinde kentin haritasının bulunması ise dikkat çekti.

Son dakika: Suçüstü yakalandı! PKK'dan 'orman yangını' talimatı

Son dakika haberi: Antalya'da emniyet güçleri orman terörüne geçit vermedi! İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, orman yakma hazırlığında olan kişinin Antalya’da yakalandığı duyuruldu. Bakanlık, yakalanan kişinin terör örgütü PKK’nın talimatıyla harekete geçtiğini bildirdi.

EMNİYET EKİPLERİ TAKİBE ALDI

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Ahmet K. isimli bir şahsın PKK propagandası yaptığı, sülfürik asit temin etmeye çalıştığı ve eylem yapabileceği ihbarı üzerine harekete geçen Emniyet ekipleri şahsı izlemeye başladı.

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SÜLFÜRİK ASİT VE ANTALYA HARİTASI...

Yapılan çalışmalarda; Kayseri'den Antalya'ya gelen ve buraya yerleşerek inşaatta çalışmaya başlayan şahsın internet üzerinden sülfürik asit siparişi verdiği, siparişi Antalya'da kargodan teslim aldığı belirlendi. Finike ilçesinde gözaltına alınan şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu.

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İTİRAF ETTİ! PKK, VİDEOYLA ANLATMIŞ

Şahsın ifadesinde; "Suriye alanında faaliyet yürüttüğünü bildiği 'Devran-Rojhat' kod adlı örgüt mensubunun kendisiyle irtibata geçtiği, Antalya'da muhtelif yerlerde yangın çıkarma talimatı verdiği, örgüt mensubunun bu amaçla kendisine para ve orman yakması amacıyla kullanacağı düzeneği nasıl hazırlayacağını tarif eden video/materyal gönderdiği, eğer yakalanmamış olsaydı orman yakma eylemini gerçekleştirmiş olacağını" söylediği belirtildi.

Gözaltındaki şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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pkk orman yangını orman
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