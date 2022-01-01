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Bakanlık duyurdu! Türkiye NATO'daki görevi Fransa'ya devretti

01.01.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı tarafından NATO'daki devir teslim ile ilgili bir açıklama yapıldı. Bakanlık, “NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı” görevini yürüten 3’üncü Kolordu Komutanlığı ve “NATO Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti” olarak görev yapan 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nın görevlerini Fransa’ya devrettiğini duyurdu.

Bakanlık duyurdu! Türkiye NATO'daki görevi Fransa'ya devretti

Daha önce NATO tarafından açıklanan Türkiye ve Fransa arasındaki göreve dair devir teslim ile ilgili gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Ocak 2021’den bu yana NATO’nun ‘NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı’ görevini yürüten 3’üncü Kolordu (HRF) K.lığımız ile ‘NATO Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti’ olarak görev yapan 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız bugün görevi Fransa’ya devretti." denildi.

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"HER İKİ KOMUTANLIĞIMIZ VE GÖREVLİ PERSONELİMİZİ KUTLUYORUZ"

Bakanlığın paylaşımında "Görevlerini başarıyla yerine getiren her iki Komutanlığımızı ve görevli personelimizi kutluyoruz” ifadeleri de kullanıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı NATO Fransa Türkiye
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