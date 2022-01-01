Bakanlık duyurdu! Türkiye NATO'daki görevi Fransa'ya devretti

Daha önce NATO tarafından açıklanan Türkiye ve Fransa arasındaki göreve dair devir teslim ile ilgili gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Ocak 2021’den bu yana NATO’nun ‘NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı’ görevini yürüten 3’üncü Kolordu (HRF) K.lığımız ile ‘NATO Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti’ olarak görev yapan 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız bugün görevi Fransa’ya devretti." denildi.

"HER İKİ KOMUTANLIĞIMIZ VE GÖREVLİ PERSONELİMİZİ KUTLUYORUZ"

Bakanlığın paylaşımında "Görevlerini başarıyla yerine getiren her iki Komutanlığımızı ve görevli personelimizi kutluyoruz” ifadeleri de kullanıldı. (İHA)

1️⃣ 1 Ocak 2021’den bu yana NATO’nun “NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı” görevini yürüten 3’üncü Kolordu (HRF) K.lığımız ile “NATO Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti” olarak görev yapan 66’ncı Mekanize Piyade Tugay K.lığımız bugün görevi Fransa’ya devretti. pic.twitter.com/BFpAsfWo6H — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 1, 2022



