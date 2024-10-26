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  4. Bakanlık duyurdu! TUSAŞ saldırısında yaralanan 15 kişi taburcu edildi

Bakanlık duyurdu! TUSAŞ saldırısında yaralanan 15 kişi taburcu edildi

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
26.10.2024 10:46
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu. Yaralanan 22 kişi ise çevredeki hastanelere sevk edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada yaralılardan 15'inin taburcu edildiği duyuruldu. 7 kişinin ise tedavisine devam ediliyor.

Bakanlık duyurdu! TUSAŞ saldırısında yaralanan 15 kişi taburcu edildi

TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişi şehit olmuştu. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler öldürüleceklerini anlayınca kendilerini patlattılar. Saldırıda yaralanan 22 kişi ise çevredeki hastanelere gönderildi.

15 KİŞİ TABURCU EDİLDİ, 7 YARALININ TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yaralılarla ilgili bilgi verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15’i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir"

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı TUSAŞ
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