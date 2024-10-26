Bakanlık duyurdu! TUSAŞ saldırısında yaralanan 15 kişi taburcu edildi

TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişi şehit olmuştu. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler öldürüleceklerini anlayınca kendilerini patlattılar. Saldırıda yaralanan 22 kişi ise çevredeki hastanelere gönderildi.

15 KİŞİ TABURCU EDİLDİ, 7 YARALININ TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yaralılarla ilgili bilgi verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15’i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir"