Bakanlık duyurdu! TUSAŞ saldırısında yaralanan 15 kişi taburcu edildi

TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişi şehit olmuştu. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler öldürüleceklerini anlayınca kendilerini patlattılar. Saldırıda yaralanan 22 kişi ise çevredeki hastanelere gönderildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yaralılarla ilgili bilgi verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15’i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir"