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Bakanlık duyurdu: Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak

20.03.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'ın Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladı.

Bakanlık duyurdu: Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan yaptığı açıklamada "Artık Twitter da Türkiye'de temsilci bulunduracak! Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Twitter da temsilci atayacağını bildirdi" ifadelerini kullandı.


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