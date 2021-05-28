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Bakanlık duyurdu! VLP temelli yerli aşı ile ilgili yeni gelişme

28.05.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısı ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Faz 2 aşaması yakında başlayacak olan ve TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren yerli VLP temelli aşının yeni aşaması için en az 480 gönüllü aranıyor.

Bakanlık duyurdu! VLP temelli yerli aşı ile ilgili yeni gelişme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan (VLP) aşısı ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Covid-19’a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısında insan denemelerinin Faz 2 aşaması yakında başlıyor. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren yerli VLP temelli aşının yeni aşaması için en az 480 gönüllü aranıyor.

Faz 2 aşılama çalışmalarının tüm gönüllülerde tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde yaygın uygulama yapılabilmesi için gerekli olan Faz 3, yani temel klinik çalışma aşamasına geçilecek. Faz 3’te aşılar, Türkiye genelinden seçilecek 40’a yakın merkezde 10 bini aşkın gönüllüye uygulanacak.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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