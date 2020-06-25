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Bakanlık duyurdu: Yüz yüze aile danışmanlık hizmeti 1 Temmuz'da tekrar başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 11:27 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yüz yüze aile danışmanlık hizmetinin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek, 1 Temmuz'dan itibaren tekrar başlatılacağını duyurdu.

Bakanlık duyurdu: Yüz yüze aile danışmanlık hizmeti 1 Temmuz'da tekrar başlıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü normalleşme takvimini hazırladı. Buna göre, telefon ve online görüşmeler olarak sürdürülen aile danışmanlığı hizmeti, yeniden yüz yüze olarak yürütülmeye başlanacak. Yüz yüze danışmanlık hizmeti maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek, 1 Temmuz’dan itibaren tekrar başlayacak. Aile bütünlüğünü korumak ve güçlendirmeye amacıyla hayata geçirilen aile danışmanlığı hizmeti, il müdürlüklerinde ve sosyal hizmet merkezlerimizde görev yapan danışmanlar aracılığıyla ücretsiz sunuluyor. Ülke genelinde, bugüne kadar 40 bin kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuldu.

(DHA)

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