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Bakanlık duyurdu! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 13:09 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir asker şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan şehit askerle ilgili olarak açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât bölgesinde operasyonlar sırasında bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 18 Şubat 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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Zeytin Dalı Harekatı Milli Savunma Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
siyasetçiler çözüm üretmekle sorumlu kişilerdir, bunun için vardırlar siyasetçi savaş dili konuşamaz askeri seçenek siyasilerin çözüm üretemediği durumlarda en son mecburi çaredir,Malesef ülkemiz 40 yıldır siyasilerin beceriksizliği yüzünden askeri operasyonlarla vatan evlatlarını şehit veriyor,,Siyasiler teröre ve savaşa çare bulamıyorsa askerin savaşarak çözüm bulduğu hiçbir savaş,yok ettiği bir terör örgütü yoktur.Dünyada bütün savaşlar strateji pskolojik harbla masada kazanılır...şehidimize ALLAHTAN rahmet diliyorum yurtdaşlarımızın başı sağolsun.
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