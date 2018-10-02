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Bakanlık: Foça'da petrolün aktığı deniz yüzme ve balık avlama için uygun hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 13:54 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde, söküm için getirilen gemideki personelin bilinçli olarak fuel-oil bırakıp deniz suyu ile sahil bandını kirletmesinden sonra başlanan temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlık: Foça'da petrolün aktığı deniz yüzme ve balık avlama için uygun hale getirildi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, söküm için getirilen gemideki personelin bilinçli olarak fuel-oil bırakıp deniz suyu ile sahil bandını kirletmesinden sonra başlanan temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklama yaptı. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran, bir aylık sürede toplanan 2 bin 400 ton katı atık ile 50 bin metreküp sıvının, 3 bin 156 kamyonla taşınıp bertaraf edildiğini, idari para cezasının yanı sıra 25 milyon TL'lik masrafın da şirketten tahsil edileceğini söyledi. Kuran ayrıca, yapılan testler sonrasında denizin yüzme ve balık avlama için uygun hale getirildiğini anlattı.
Foça ilçesinde Gencelli ve Cumhuriyet mahalleleri bölgesinde, geçen 30 Ağustos tarihinde denizde kaynağı belirlenemeyen petrol sızıntısı meydana gelmiş yaklaşık 2.5 kilometrelik sahil şeridi sızıntı nedeniyle petrolle kaplanarak siyaha bürünmüştü. Kirliliğin nedenini tespit etmek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda kirliliğin, Aliağa gemi söküm ve geri dönüşüm tesislerine getirilen "Harrier" isimli gemiden kaynaklandığı saptanırken bir yandan da denizde temizlik çalışmalarına başlanmıştı.
85 ÇALIŞAN, 30 GÜN BOYUNCA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTI
Yaklaşık bir ay süren çabalar sonrasında bölgedeki temizlik çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların son gününde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran, il müdürlüğü yetkilileriyle kirliliğin en çok yaşandığı noktada basın açıklaması yaptı. Kuran, Bir aylık sürede toplanan 2 bin 400 ton katı atık ile 50 bin metreküp sıvının, 3 bin 156 kamyonla taşınıp bertaraf edildiğini belirterek, şöyle dedi:
"Bir ay önce Foça'da kirlilik yaşandığı ihbarı Sahili Güvenlik Komutanlığı tarafından müdürlüğümüze bildirildi. Bu konuda bakanımızın talimatıyla il müdürlüğümüzden ekipler geldi. Kirliliği gördüler. Bunun tespitinden sonra bu bölgede bulunan acil müdahale için yetkisi olan iki firma hemen bölgeye gönderildi. Denizdeki kirliliğin etrafı bariyerlerle kapatıldı, hapsedildi dalgalarla başka alanlara gitmesi engellendi. Kayalıklarda oluşan kirlilikler ise basınçlı sıcak su ve organik sıvılarla temizlendi. 85 çalışan, 30 gün boyunca gece gündüz çalıştı. Temizlik yapıldı. Suyumuz tertemiz oldu."
Kuran, idari para cezasının yanı sıra 25 milyon TL'lik temizleme masrafının ilgili firmadan tahsil edileceğini söyledi. Kuran ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin aldıkları numunelere yapılan testlerde, bölgede hem denize girilebileceğini hem de balık avlanabileceğini ifade etti.
BÖLGE HALKI DA MUTLU OLDU
Temizleme çalışmalarını yakından izleyen ve ekiplere yardım eden bölge halkı petrol karasından kurtulduklarına sevindiklerini anlattı. Gencelli sakinlerinden Orhan Keskin, "Kirlilik yaşandıktan sonra yazlık sezonu kapattık. Deniz girilemeyecek şekildeydi. Her tarafı kirlilik, petrolün karalığı kapladı ama yetkililer gayet güzel temizleme çalışmalarını yürüttü, teşekkür ediyoruz. Ben bu kadar temizleneceğini beklemiyordum" dedi. Ayhan Rasim Karagöz ise "Sabah uyanıp deniz kenarına geldiğimiz zaman şaşırdık kirliliği görünce. Temizlik ekipleri geldi, bu bölgede baya mesai harcadılar. Denizimiz şimdi çok temiz, havalar güzel olduğu zaman denize de girebiliyoruz balıkta avlayabiliyoruz. İlk zamanlarda bunları yapamadığımız için üzülüyorduk" dedi.
HANGİ GEMİDEN DÖKÜLDÜĞÜ TUBİTAK TARAFINDAN TESPİT EDİLMİŞTİ
Foça'da 2 buçuk kilometrelik sahilin fuel- oil ile kaplanmasının ardından başlatılan soruşturmada süreç şöyle işletilmişti:
"Denize petrolün nereden sızdığına dair Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, gerek Aliağa Liman Başkanlığı gerekse Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler de çalışma yaptı. Bölgedeki onlarca gemi ve tesis üzerinde yapılan incelemeler sonrasında sızıntının Aliağa gemi söküm ve geri dönüşüm tesislerine getirilen 'Harrier' isimli gemiden yapıldığı saptandı. TÜBİTAK'ta yapılan testler sonrasında da petrolün bu gemiden döküldüğü kesinlik kazandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesildiğini açıklamıştı. Foça kıyılarının kirlenmesine neden olan geminin geri dönüşüm tesislerinde sökülmek üzere karaya çıkartıldığı ortaya çıktı. Foça'da bir yandan da Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, adli süreç devam etti. Foça Asliye Hukuk Mahkemesi hakiminin yanı sıra halk sağlığı uzmanı, çevre mühendisi, deniz ve iç su bilimleri uzmanından oluşan üç kişilik bilirkişi heyeti olay yerine inceleme yaptı."

FOTOĞRAFLI

Bakanlık: Foça'da petrolün aktığı deniz yüzme ve balık avlama için uygun hale getirildiBakanlık: Foça'da petrolün aktığı deniz yüzme ve balık avlama için uygun hale getirildiBakanlık: Foça'da petrolün aktığı deniz yüzme ve balık avlama için uygun hale getirildiBakanlık: Foça'da petrolün aktığı deniz yüzme ve balık avlama için uygun hale getirildi

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