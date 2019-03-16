Bakanlık: Hakurk bölgesinde terör hedefleri imha edildi

ANKARA, (DHA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Irak kuzeyi, Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

