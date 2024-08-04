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  4. Bakanlık harekete geçti! Didim'deki otele 1 milyon 161 bin 568 lira para cezası

Bakanlık harekete geçti! Didim'deki otele 1 milyon 161 bin 568 lira para cezası

04.08.2024 22:28
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Didim Akbük Mahallesi'nde bulunan atık suları denize deşarj edildiği belirlenen işletmeye 1 milyon 161 bin lira para cezası kesildiği, işletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması için girişimler başlatıldığı bildirildi.

Bakanlık harekete geçti! Didim'deki otele 1 milyon 161 bin 568 lira para cezası

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı denetim ekiplerinin çalışmaları sonucu, Didim Akbük Mahallesi'nde bulunan bir otele ait foseptik çukurun taşmasıyla atık suların denize deşarj edildiğinin belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Denetim neticesinde deşarj hattı iptal edilerek işletmeye 1 milyon 161 bin lira para cezası kesilmiştir. İşletme yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması için girişimler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
didim bakanlık
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