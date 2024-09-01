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  4. Bakanlık harekete geçti! Görenlerin yüreği dağlanmıştı…Dedesinin sırtında dışarı çıkan Yiğit’ten iyi haber geldi…

Bakanlık harekete geçti! Görenlerin yüreği dağlanmıştı…Dedesinin sırtında dışarı çıkan Yiğit’ten iyi haber geldi…

01.09.2024 14:58
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İstanbul'da hastalığı nedeniyle yürüme zorluğu yaşayan ve dedesinin sırtında dışarı çıkan çocuğun videosu kısa sürede sosyal medya gündem olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş görüntülerin ardından harekete geçti. Aileyle iletişime geçen Bakan Göktaş, çocuğun her türlü ihtiyacının karşılanacağını duyurdu.

Bakanlık harekete geçti! Görenlerin yüreği dağlanmıştı…Dedesinin sırtında dışarı çıkan Yiğit’ten iyi haber geldi…

İstanbul'da bir parkta kemik erimesi hastalığı nedeniyle dedesinin sırtında zorlu bir hayat sürdüren Yiğit’i görenlerin yüreğini dağlanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yiğit'i arayarak telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık ekiplerinin aileyi her hafta ziyaret edeceğini söyleyen Göktaş, Yiğit'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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TEDAVİYİ YAKINDAN TAKİP EDECEK

Süreç içerisinde aileyi yalnız bırakmayacaklarını belirten Bakan Göktaş, Yiğit'in tedavisini yakından takip edeceklerini bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan videoları görünce duygulandığını belirten Göktaş, Yiğit'in bakımıyla yakından ilgilenen dedesine ise teşekkür etti. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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