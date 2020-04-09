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Bakanlık harekete geçti! İl Müdür Yardımcısı görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 10:33 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyayı sallayan İl Müdür Yardımcısı'nın paylaşımı sonrası görevden alındığını açıkladı.

Bakanlık harekete geçti! İl Müdür Yardımcısı görevden alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı’nın sosyal medyada gündeme gelen paylaşımı ile ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Bakanlığımıza bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı’nın sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir.

Birlik ve beraberlik ruhumuzu yaralayıcı bir dil ve üslup devletimizin hiçbir kademesinde asla kabul edilemez.

Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğu yerde kimse sahipsiz ve yalnız değildir.

Biz; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın huzur, barış ve refah içerisinde birlikte yaşaması için canla başla çalışmaya devam ederek bu tür davranışlara asla izin vermeyeceğiz.

Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdür yardımcısı

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