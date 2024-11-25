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  4. Bakanlık harekete geçti! İstanbul'da otizmli çocuğa yönelik şiddete ilişkin suç duyurusu

Bakanlık harekete geçti! İstanbul'da otizmli çocuğa yönelik şiddete ilişkin suç duyurusu

25.11.2024 18:45
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Otizmli çocuklarının özel eğitim merkezine veren aile hayatının şokunu yaşadı. Çocuğun vücudunda izler gören aile polise başvurdu. 9 yaşındaki otizmli U.M.K isimli çocuğun, darp edildiği iddia edildi. Bakanlık harekete geçti! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da özel bir bakım merkezinde otizmli çocuğa şiddet uygulanmasıyla ilgili idari soruşturma başlatıp, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bakanlık harekete geçti! İstanbul'da otizmli çocuğa yönelik şiddete ilişkin suç duyurusu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, İstanbul'da özel bir bakım merkezinde 9 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet uygulandığına ilişkin haberler yer aldığı belirtildi.

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İNCELEME BAŞLATILDI!

Beylikdüzü'nde özel bir bakım merkezine yönelik iddianın ardından İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ivedilikle merkeze giderek inceleme başlattığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kuruluşta yapılan incelemenin ardından olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Bununla birlikte ekiplerimiz tarafından mağdur aileler ve çocuklarına yönelik psikososyal destek hizmeti başlattık. İhmali bulunanların en ağır cezaları alması için davaya müdahil olup, yargı sürecini yakından takip edeceğiz."

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
otizm bakanlık dayak
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