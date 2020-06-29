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Bakanlık harekete geçti! Küçükçekmece Gölü'nde inceleme başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 13:09 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri geçen günlerde meydana gelen balık ölümlerinin ardından Küçükçekmece Gölü'nde incelemelerde bulunuyor. Ekipler tekne ile açıldıkları gölden numune alıyor.

Bakanlık harekete geçti! Küçükçekmece Gölü'nde inceleme başladı

İstanbul Küçükçekmece Gölü'nde dün sabah saatlerinde balık ölümleri meydana geldi. Gölün Avcılar tarafında kalan kıyı şeridinde görülen toplu balık ölümleri mahalle sakinlerini tedirgin etti. Ölü balıklar dün ekipler tarafından toplandı.

ÖLÜMLER BUGÜN DE DEVAM ETTİ

Bugün ölümlerin devam ettiği göle gelen ekipler, ölü balıkları tekrar toplamaya başladı.

Diğer taraftan balık ölümleri sonrası harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, sabah saatlerinde göle gelerek incelemek üzere numune almaya başladı.

Göl üzerinde bir saat inceleme yapan ekipler, gölün birçok noktasından numune topladı.

balık

(İHA)

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