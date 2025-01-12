Bakanlık harekete geçti! Üsküdar'daki görüntüler gündem oldu! "Burası insan dışkılarıyla doluyor"

Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahilde yağışın da etkisiyle kanalizasyon suyu denize aktı. Suyun İstanbul Boğazı'na aktığı noktada çevre kirliliği meydana geldi. Kanalizasyon suyunun aktığı yerde deniz yüzeyi kahverengiye döndü.

"BURASI İNSAN DIŞKILARIYLA DOLUYOR"

Çevre sakini Yücel Kalyoncu, kanalizasyon suyunun aktığı bölgede 4-5 yıl önce çalışma yapıldığını ve bu noktaya gider konduğunu söyledi.

Bazı zamanlar lağımın denize aktığını ifade eden Kalyoncu, "Denize doğru aktığı için bir hayli kirlilik yaratıyor. Bazı günlerde çok yağmur yağdığında, sel olduğunda bu sefer kanalizasyondan caddeye fışkırıyor. O zaman burası insan dışkılarıyla doluyor." dedi.

"BİR SORUN OLMADIĞI GÜNLERDE GELİYORLAR"

Kalyoncu, bu durumdan şikayetçi olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yapıldı falan diyorlar ama yeterli değil. Yine buraya aynı pislikler geliyor. Bir ay önce taştı, yine herkes şikayet etti. Buralar leş gibi kokuyordu. Bizim arkadaşlar başvuruda bulundu. Geliyorlar, bakıyorlar. Bir sorun olmadığı günlerde geliyorlar. Aslında sel bastığı zaman, büyük yağmurlar yağdığı zaman gelseler ve görseler nasıl olduğunu anlarlar."

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şunları ifade etti:

"İstanbul’da Kulesi Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbar üzerine Bakanlığımız denetim ekipleri bölgeye yönlendirilmiştir.

Atık suyun kaynağının tespiti için incelemeler devam etmektedir. İnceleme neticesinde atıksu deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır."

İstanbul’da Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbar üzerine Bakanlığımız denetim ekipleri bölgeye yönlendirilmiştir.



Atık suyun kaynağının tespiti için incelemeler devam etmektedir. İnceleme neticesinde atıksu deşarjına neden olan kurum veya… pic.twitter.com/VR2dAhEgzu — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) January 12, 2025

Kaynak: AA