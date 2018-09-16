HABER

Bakanlık hava kalitesinin artırılması için harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Türkiye'deki tüm illerin hava kalitesinin ölçüldüğü Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'ndaki 300 hava kalitesi izleme istasyonu, yıl sonuna kadar 330'a çıkarılacak

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye'deki tüm illerin hava kalitesinin ölçüldüğü Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'ndaki 300 hava kalitesi izleme istasyonu, yıl sonuna kadar 330'a çıkarılacak.

Türkiye genelinde 2004'te 35 istasyon ile başlatılan Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı çalışmaları, 2018 itibarıyla 300 ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 100 günlük icraat programında yer alan hava kalitesi izleme istasyonları sayısının 330'a çıkarılması kararı üzerine harekete geçen Bakanlık, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'na bu yıl sonuna kadar 11 ilde 30 istasyon daha ekleme yapacak.

Konya Merkezli Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezine bağlı Antalya'da 6, Konya'da 5, Kayseri'de 3, Afyonkarahisar'da 2, Burdur, Isparta, Karaman, Nevşehir ve Niğde'de birer adet olmak üzere 21 istasyonun tamamlanması, Ege Temiz Hava Merkezine bağlı İzmir'de bir ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 7, Konya Büyükşehir Şehir Belediyesine ait bir istasyonun da ağa bağlanmasıyla istasyon sayısı 330'a ulaşacak.

Hava kalitesi ile ilgili bilgiler ve izleme sonuçları, "http://www.havaizleme.gov.tr" internet adresinde yayınlanırken, kamuoyunun konuyu daha iyi anlayabilmesi için hava kalitesi indeksi, "iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü, tehlikeli" şeklinde ifade ediliyor.

- Hava kalitesini cepten yaklaşık 4 bin kişi takip ediyor

Ayrıca hava kalitesi uygulaması, mobil platformlarda da yerini aldı. Vatandaşların soluduğu havanın kalitesine daha kolay erişebilmesi amacıyla geliştirilen mobil uygulama, "Google Play ve IOS Market"ten cep telefonlarına indirilebiliyor.

Buna göre, 5 Temmuz'da mobil marketlerde yerini alan uygulamayı 3 bin 973 kişi cep telefonuna yükleyerek, bulunduğu bölgedeki soluduğu havanın kalitesini takibe aldı.

Türkiye genelinde hava kalitesi verilerinin görüntülenmesinin yanı sıra konuma en yakın olan izleme istasyonunun ölçüm değerlerinin öğrenilmesi, güncel hava kalitesine göre aktivite önerileri de aynı uygulama içinde yer alıyor.

Vatandaşların izleme istasyonuyla ilgili hem fotoğraf hem de konum bazlı geri bildirim yapabilmesine de olanak sağlayan uygulamada, Bakanlık merkezinde yer alan Sürekli İzleme Merkezine anında iletilen geri bildirimler de uzmanlar tarafından değerlendirilip ve sorular cevaplandırılıyor.

Şikayetler ise çözüm için Bakanlığın ilgili birimlerine iletiliyor. Uygulama kapsamında, 62 vatandaşın hava kalitesi ile ilgili geri bildirimi yanıtlandı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Akılalmaz ifade: Cinsel organım istem dışı görünmüş olabilirAkılalmaz ifade: Cinsel organım istem dışı görünmüş olabilir
İzmir Büyükşehir Belediyesi davası kitap olduİzmir Büyükşehir Belediyesi davası kitap oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava kalitesi ölçüm istasyonu

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Ece Seçkin nişanlandı! Ayın 15'i bilerek seçildi, işte nedeni!

Ece Seçkin nişanlandı! Ayın 15'i bilerek seçildi, işte nedeni!

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de 305 kiloluk orkinos tüm zamanların rekoru oldu

İzmir'de 305 kiloluk orkinos tüm zamanların rekoru oldu

Akılalmaz ifade: Cinsel organım istem dışı görünmüş olabilir

Akılalmaz ifade: Cinsel organım istem dışı görünmüş olabilir

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

TSK eğitim fotoğrafları paylaştı! Sosyal medyada büyük ilgi

TSK eğitim fotoğrafları paylaştı! Sosyal medyada büyük ilgi

ABD Büyükelçiliğine saldırı olayıyla ilgili önemli gelişme

ABD Büyükelçiliğine saldırı olayıyla ilgili önemli gelişme

Emniyet'ten otostopçu uyarısı

Emniyet'ten otostopçu uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.