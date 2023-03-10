'Bakanlık' iddiası gündem yarattı: Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu'nun adaylığından sonra CHP'den teklif geleceği konuşuluyordu...

Siyasetin gündemi seçim tarihi yaklaştıkça hayli hareketli günler yaşarken aday olup olmayacağı merak edilen isimlerden biri de Muharrem İnce'ydi. Daha önce yaptığı açıklamada seçimin 2. tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibini destekleyeceğini belirten İnce hakkında Milli Eğitim Bakanlığını istediği iddiaları ortaya atıldı. İnce bu iddianın yanı sıra CHP'den görüşme teklifi gelip gelmediğine de yanıt verdi.

"GELMEYEN TEKLİF ÜZERİNE KONUŞULMAZ"

Geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yürüttükleri ittifak çalışması sonlanan İnce, Cumhuriyet'ten Barış Pehlivan'a yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun eski CHP genel başkanları ile yaptığı görüşmede İnce'ye de teklif götürülmesinin konuşulduğuna dair iddiaların ardından CHP'den görüşme teklifi gelmediğini ifade etti.

"Teklif gelirse nasıl yaklaşırsınız?" sorusuna karşılık "Bu sorunun cevabı yok şimdilik" diyen İnce şöyle devam etti:

"Yani şimdi buna bir şey söylesem, “Bana teklif gelsin” demek gibi anlaşılır. Gelmeyen bir teklif üzerine konuşulmaz ki..."

'BAKANLIK' İDDİASI

İnce, "Milli Eğitim bakanlığını istediğiniz iddia ediliyor. Doğru mu bu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Yok öyle bir şey. Ben hiç kimseyle hiçbir şey konuşmadım. Hepsi palavra. Yalova milletvekili arkadaşımızın kızı vefat etti, 38 yaşında. Ben cenaze için Yalova’ya geldim. Ama okuyorum haberleri ve gülüyorum sadece."