Bakanlık ifşa etti! Bu markalardan sakın çay içmeyin: "Uzun vadede kansere yol açabilir..."

Geçtiğimiz haftalarda Tarım ve Orman Bakanlığı yayınladığı taklit ve tağşiş ürünler listesiyle kamuoyunda deprem etkisi yaratan usulsüzlükleri ifşa etmişti. Bakanlık o listelere devam ederken bu sefer de çay markalarında yapılan tağşiş ortaya çıkarıldı. İşte tüm detaylar!

LİSTEDE 4 ÇAY MARKASI VAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, piyasadaki gıda kontrollerinde tespit ettiği taklit ve tağşiş ürünlere ilişkin bir liste yayınlıyor. Listeye son olarak 4 çay markası daha eklendi.

Listede yer alan 4 çay markasının ürünlerinde gıda boyası tespit edildi.

İŞTE O MARKALAR

ÖZAKÇAY KARASEVDA- DEMLİK SÜZEN POŞET SİYAH ÇAY

AVCI SEZON ÇAY SİYAH ÇAY

FATİH GOLD -SİYAH ÇAY

WİNMEY DEMLİK SÜZEN POŞET SİYAH ÇAY

UZUN VADEDE KANSER RİSKİ

Hileli çayın insan sağlığına zararı ile ilgili uyarılarda bulunan uzman ise söz konusu durumun zehirlenme dahil birçok yan etkisi olabileceği konusunda uyarı yaptı.

Takvim'e konuşan uzman isim, 'Çaya gıda boyası ve toz gibi yabancı maddeler eklenmesi insan sağlığı için ciddi riskler taşır. Alerjik reaksiyonlara uzun vadede kansere yol açabilecekken toz karışımlar sindirim sorunlarına zehirlenmelere neden olabilir' dedi.