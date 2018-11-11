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Bakanlık, "ilaç teminiyle ilgili iddiaları" takibe aldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.11.2018 12:30 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Son dönemdeki kur dalgalanmalarını fırsata çevirerek erişim konusunda sorun oluşturulduğu haberleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir" - "Durumu kendi çıkarlarına kullanmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son dönemdeki kur dalgalanmalarını fırsata çevirerek erişim konusunda sorun oluşturulduğu haberleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Koca, ilaç teminine ilişkin iddialarla ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yürürlükte olan genel sağlık sigortasının dünyanın en geniş kapsamına sahip olduğunu vurgulayan Koca, Türkiye'de ruhsatlı tüm ilaçların uygun şartlar karşılandığında hastaların tedavisi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödendiğini anımsattı.

Hiçbir hastanın ilaçsız bırakılmaması için eldeki tüm imkanların kullanıldığına işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ruhsatlı tüm ilaçlara erişimi sağlamanın yanında kanıta dayalı doktor reçetesi olması halinde, ülkemizde ruhsatlı olmayan ve edinilmesi daha zor olan ilaçlar da yurt dışından temin edilip SGK tarafından bedeli ödenerek, hastalarımıza ulaştırılmaktadır.

Son dönemdeki kur dalgalanmalarını fırsata çevirerek erişim konusunda sorun oluşturulduğu haberleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu konuda gerekli hallerde hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil alternatif temin yolları devreye alınarak, ilaçların ülkemize uygun fiyatla tedariki yoluna gidilmektedir. Durumu kendi çıkarlarına kullanmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir."

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