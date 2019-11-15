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Bakanlık intihar vakalarına ilişkin araştırma komisyonu kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 13:53 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son aylarda yaşanan intihar vakalarına ilişkin araştırma komisyonu kurdu.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak birkaç haftadır gündemde yer alan intihar vakaları karşısında derin üzüntü duymaktayız.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son aylarda yaşanan intihar vakalarına ilişkin araştırma komisyonu kurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak birkaç haftadır gündemde yer alan intihar vakaları karşısında derin üzüntü duymaktayız. Ayrıca bu vakaların kamuoyuyla paylaşım biçimleri, durumu daha hassas bir noktaya çekmektedir. Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere Bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla detaylı bir rapor hâlinde paylaşacağız. Yaşanan bu üzücü olaylara ilişkin görüntüler mağdur aileleri olduğu kadar toplumu da defaatle yaralamaktadır. Bu nedenle vakalara ait görüntülerin paylaşılmaması konusunda tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz. Derin üzüntü duyduğumuz bu süreçte basın mensuplarımızın da kullanılan dil, video ve fotoğraflarla ilgili üst düzeyde hassasiyet göstereceklerine inanıyoruz” denildi.

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