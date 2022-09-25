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  4. Bakanlık kaynakları doğruladı! Bakan Nebati ile Prens Selman bir araya geldi

Bakanlık kaynakları doğruladı! Bakan Nebati ile Prens Selman bir araya geldi

25.09.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Bakanlık kaynaklarının da doğruladığı görüşmeye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da katıldığı öğrenildi.

Bakanlık kaynakları doğruladı! Bakan Nebati ile Prens Selman bir araya geldi

Edinilen bilgiye göre, Veliaht Prens Selman ile Bakan Nebati'nin Cidde'deki Al-Salam Sarayı'nda gerçekleşen görüşmesine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarının da teyit ettiği görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

YAKIN ZAMANDA DA KARŞILIKLI ZİYARET OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yeniden sıcak ilişkilerin kurulduğu Suudi Arabistan'a nisan ayında ziyarette bulunmuş, Veliaht Prens Selman da haziranda Türkiye'ye gelmişti.

ORTAK BİLDİRİ YAYIMLANMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, iki ülkenin karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi imkanlarını, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını ve önündeki zorlukların üstesinden gelinmesini, yatırım fırsatlarının araştırılması ve çeşitli alanlarda somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iki ülkenin kamu ve özel sektöründeki iletişimin artırılmasını ele aldıkları belirtilmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Nureddin Nebati prens selman

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