Bakanlık, Kırıkkale'deki cinayet davasında müdahil olacak

ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u (38) 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürmesi ardından tutuklanan Fedai Baran'ın (43) en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacaklarını açıkladı.

Geçen 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'ndeki kafede meydana gelen olayda Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile buluştu. Fedai Baran, tartıştığı Emine Bulut'u, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'ne yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Fedai Baran ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ İNFİALE YOL AÇTI

Emine Bulut'un, olayın hemen ardından olay yerinde kanlar içindeyken çekilen görüntüsü infiale yol açtı. Fedai Baran'ın eski eşini bıçakladıktan saniyeler sonra çekilen görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görüldü. Kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıdı. Görüntüde Fedai Baran'ın iki kişi tarafından kafeden çıkarılması da yer aldı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Videonun sosyal medyada yayılması üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, E.B'nin eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin olarak sosyal medya ve basın yayın organlarında yer alan görüntü ve haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtilerek şöyle denildi:

"18 Ağustos 2019 tarihinde yaşanan ve hepimizi derinden sarsan cinayetin ardından Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz olaya anında müdahil olmuştur. Saldırıya tanık olan kızımız yakınlarının yanında ve Bakanlığımız psikologlarının gözetimindedir. Çocuğumuzun ve ailenin durumu olayın yaşandığı andan itibaren ekiplerimizce 7/24 takip edilmektedir. Cinayeti gerçekleştiren kişinin en ağır cezayı alması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalı ile de davaya müdahil olunacaktır. Davaya soruşturma ve kovuşturma aşamasında müdahil olunması için dilekçe verilmiş olup, konu ile ilgili iki Hukuk Müşaviri görevlendirilmiştir."

'DUYARLILIK BEKLEMEKTEYİZ'

Görüntülerin paylaşılmamasını da isteyen Bakanlık, "Söz konusu çocuğumuzun ve yakınlarının bu süreçte daha fazla zarar görmemesi için malum görüntülerin sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda paylaşılması kızımızı ve ailesini bir kez daha yaralamaktadır. Bu nedenle, bu görüntülerin paylaşılıp yayılmaması konusunda sorumluluk sahibi vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz. Bakanlık olarak yargı sürecinin ve kızımızın psikolojik ve sosyal durumunun sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz" açıklamasını yaptı.

