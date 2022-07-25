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Bakanlık korkunç gerçeği açıkladı! Yeğenine işkence yapan kadının öz çocuğu da bulundu! 16 yaşında...

25.07.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki çöp evde bulunan 9 yaşındaki küçük çocuk tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Kiraladığı evi çöplüğe çeviren ve yaklaşık 1 yıldır da 9 yaşındaki yeğenini kilitli odada tutan teyze Kamuran Pınar A.'nın ifadesi ortaya çıkarken, Bakanlığın açıklamasındaki detay ise şoke etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bir başka çocuktan daha bahsedilirken, "Kamuran Pınar A.’nın 16 yaşında olan kendi çocuğuna da ulaşılmış ve Bursa’da koruma altına alınmıştır." denildi.

Bursa'daki çöp ev skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. 9 yaşındaki C. M. A'nın evde kilitli ve baygın halde bulunması tüm Türkiye'yi şoke ederken, küçük çocuğu öz teyzesinin 1 yıldır çöp evde tuttuğu belirlenmişti. Kiraladığı evi çöplüğe çeviren ve yaklaşık 1 yıldır da 9 yaşındaki yeğenini bu evde alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye'yi sarsan olaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil olurken, Bakanlıktan yapılan "Kamuran Pınar A.’nın 16 yaşında olan kendi çocuğuna da ulaşılmış ve Bursa’da koruma altına alınmıştır." ifadesi dikkat çekti. İşte Bursa'daki çöp ev skandalıyla ilgili tüm detaylar...

TEYZE KAFEDE KEYİF YAPARKEN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı'nda bir kafede otururken gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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TEYZENİN İLK İFADESİ DİKKAT ÇEKİ: "KAÇMASIN DİYE KİLİTLEDİM"

Kamuran Pınar A. emniyetteki verdiği ifadede şu cümleleri kullandı:

“Yeğenim C.M.A.’ya 18 aylıktan bugüne kadar annemle birlikte biz baktık. Annem 2020 yılında öldükten sonra ben bakmaya başladım. Kardeşim Yasemin A. (38), annemin vefatından sonra çocuğunu alıkoyduğuma dair şikayette bulundu. C.M.A. bunu duyunca bizimle irtibatı kesti. Yemek yemiyor, temizliği kabul etmiyordu. Son 4 ayda bu hale geldi. Ben de etrafa zarar vermesin ve kaçmasın diye kapıyı kilitledim.”

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4 YILDIR İŞSİZDİ

Anne Yasemin A.’nın Antalya’da özel bir markette çalıştığı öğrenilirken, yeğenini alıkoyan teyzenin ise 4 aydır işsiz olduğu ortaya çıktı. Alıkoyan teyzenin eşinin ise güvenlik görevlisi olduğu belirtildi.

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ANNEDEN AÇIKLAMA: BACAKLARI ÇOK GÜÇSÜZ. ŞU ANDA ÇOK AÇ

Evde bulunan C. M. A'nın kameralara da yansıyan durumu yürekleri sızlatırken anne Yasemin A. çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yasemin A., C. M. A. ile ilgili “Yürürken zorlanıyor. Bacakları çok güçsüz. Şu anda çok aç. Sürekli yemek istiyor. Ancak doktor azar azar yemesi gerektiğini söyledi. Protein ağırlıklı beslenecek. Özel bir beslenme programı uygulanacak" şeklinde konuştu.

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BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ! TEYZE PINAR A.’NIN KENDİ ÇOCUĞU DA KORUMA ALTINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada olaya Bakanlığın müdahil olduğu belirtilirken,"Teyze Kamuran Pınar A.’nın 16 yaşında olan kendi çocuğuna da ulaşılmış ve Bursa’da koruma altına alınmıştır." ifadesi dikkat çekti.

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Bakanlığın yaptığı açıklama şöyle;

"Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki C.M.A. ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir çöp evde tutulan 9 yaşındaki C.M.A ile ilgili, Bakanlığımız sürece ilk andan itibaren müdahil olmuştur.

Çocuğun velayeti eşinden boşanan anne Yasemin A.’ya verilmiş, anne çalışmak üzere Antalya’ya gittiğinde çocuğa anneanne bakmıştır.

Anneannenin vefatıyla beraber evde birlikte yaşadıkları teyze ile kalan küçükten bir süre sonra haber alamayan anne Yasemin A.'nın 2020 yılında kayıp ilanı verdiği bilgisi edinilmiştir.

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Teyze Kamuran Pınar A.'nın ev kirasını ödememesi nedeniyle mahkemece evin tahliyesine karar verilmiş ve hükmün icrası sebebiyle eve girildiğinde çocuk sağlıklı olmayan bir ortamda bulunmuştur.

Polis eşliğinde emniyete götürülen küçük çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa İl Müdürlüğü’müze teslim edilmiştir.

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Müdürlüğümüzde çocuğun öz bakımları yapılmış akabinde genel sağlık tetkikleri için hastaneye götürülmüştür.

Hastane sürecinin ardından Bursa’da savcılık kararıyla anneye verilen çocuk, Antalya’da yine savcılık kararıyla anneden alınarak bakanlığımız kurumlarında koruma altına alınmıştır.

Teyze Kamuran Pınar A.’nın 16 yaşında olan kendi çocuğuna da ulaşılmış ve Bursa’da koruma altına alınmıştır. Kamuran Pınar A. Bursa’da gözaltında tutulmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Bursa çöp ev
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