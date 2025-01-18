Bakanlık markayı ifşa etti: Kolajen hapında kolajen yokmuş! Canan Karatay uyardı: Kesinlikle kullanmayın!

Son zamanlarda bir kolajen çılgınlığıdır ki aldı başına gidiyor. Yaşlanmayı geciktiriyor, kırışıklıkları gideriyor, faydaları saymakla bitmiyor. İşte bu kolajeni hap olarak alanda var, toz olarak alan da var. Peki bu tehlikeli mi değil mi? İşte bu soru çok büyük bir tartışmaya yol açtı. Kolajeni doğal yolla almak istemeyenler ya hapla ya da tozla alıyorlar ancak içeriği çok önemli. Çünkü birçok riskle karşı karşıya kalabiliyorsunuz.

Bu tartışmalar sürerken Tarım ve Orman bakanlığı da taklit taklit-tağşiş listesini güncelledi. Bu sefer listede bir markanın kolajen ürünü de yer aldı. Ürünün üzerinde 5000 miligram kolajen içerdiğine dair bilgi vardı ancak ürünün içerisinde %1 bir oranında bile kolajen olmadığı ortaya çıktı. Atv Ana Haber'e konuşan uzmanlar kolajen kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.

"KESİNLİKLE KULLANMASINLAR"

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Kolajenin ilacı olmaz. Kesinlikle kullanmasınlar." diyerek vatandaşları uyardı.

DAYANAKSIZ İDDİALAR

Metabolizma ve Endokrinonoloji Uzmanı Prof. Dr. Ela Temeloğlu Keskin ise, "Sosyal mecralarda influencerların vitamin ve kolajen önerilerini görüyoruz. 'Ben bunu kullandım, çok iyi geldi' Bunlar tamamen dayanaksız iddialar. Yani bir kişi onun reklamını yapıyor gidip alıyoruz ama herkesin cildi farklı, herkesin vücudu farklı. Size çok iyi gelen bir şey diğerine iyi gelmeyebilir.

'ORGANLARA TOKSİSİTESİ OLABİLİR'

İçine başka bir şey konulmuş bir gıda takviyesi yani bu tabii ki insanlar vücuduna başka bir şey alıyorlar kolojen yerine. O madde neyse artık ona karşı oluşacak bir alerjik reaksiyon bir sıkıntı yaratabilir vücutta ya da bu içeriğin bilmiyorum herhangi bir organa toksisitesi olabilir. Dolayısıyla ne olduğunu bilmediğimiz bu tür maddeleri almamamız lazım." dedi.

TIP DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Tıp dünyası isa kolajen takviyesinde ikiye bölünmüş durumda ama çoğunluk doğal yolla alma konusunda hemfikir.

Öte yandan Prof. Canan Karatay, "Vücudun sağlıklı yapı taşına ihtiyacı var. Kelle paça bunu sağlıyor vücuda bütünüyle veya ayak paça bunu sağlıyor bütünüyle" diyerek kelle paçanın vücuda kolajen sağladığını belirtirken Prof. Ela Keskin ise tam tersini savunarak, "Kelle paçada çok fazla yok. Daha çok böyle yeşil meyve ve sebzelerde var." dedi.