HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bakanlık markayı ifşa etti: Kolajen hapında kolajen yokmuş! Canan Karatay uyardı: Kesinlikle kullanmayın!

Bakanlık markayı ifşa etti: Kolajen hapında kolajen yokmuş! Canan Karatay uyardı: Kesinlikle kullanmayın!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
18.01.2025 08:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolajen son yıllarda hayatımıza girdi. Bugüne bakacak olursak ihtiyacı olan da olmayan da kontrolsüzce kullanıyor. Bazı uzmanlar kolajenin hapı olmadığını savunuyor, bazıları da tam aksini. Bu tartışmalar olurken bakanlık bu konuyla ilgili bir ifşa listesi yayımladı. Meğer bazı kolajen haplarında kolajen yokmuş. Öte yandan konuya dair konuşan uzmanlar vatandaşları net bir şekilde uyardı. İşte detaylar...

Bakanlık markayı ifşa etti: Kolajen hapında kolajen yokmuş! Canan Karatay uyardı: Kesinlikle kullanmayın!

Son zamanlarda bir kolajen çılgınlığıdır ki aldı başına gidiyor. Yaşlanmayı geciktiriyor, kırışıklıkları gideriyor, faydaları saymakla bitmiyor. İşte bu kolajeni hap olarak alanda var, toz olarak alan da var. Peki bu tehlikeli mi değil mi? İşte bu soru çok büyük bir tartışmaya yol açtı. Kolajeni doğal yolla almak istemeyenler ya hapla ya da tozla alıyorlar ancak içeriği çok önemli. Çünkü birçok riskle karşı karşıya kalabiliyorsunuz.

iStock-1129779844

Bu tartışmalar sürerken Tarım ve Orman bakanlığı da taklit taklit-tağşiş listesini güncelledi. Bu sefer listede bir markanın kolajen ürünü de yer aldı. Ürünün üzerinde 5000 miligram kolajen içerdiğine dair bilgi vardı ancak ürünün içerisinde %1 bir oranında bile kolajen olmadığı ortaya çıktı. Atv Ana Haber'e konuşan uzmanlar kolajen kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.

"KESİNLİKLE KULLANMASINLAR"

Ekran görüntüsü 2025-01-18 083224

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Kolajenin ilacı olmaz. Kesinlikle kullanmasınlar." diyerek vatandaşları uyardı.

DAYANAKSIZ İDDİALAR

Ekran görüntüsü 2025-01-18 083139

Metabolizma ve Endokrinonoloji Uzmanı Prof. Dr. Ela Temeloğlu Keskin ise, "Sosyal mecralarda influencerların vitamin ve kolajen önerilerini görüyoruz. 'Ben bunu kullandım, çok iyi geldi' Bunlar tamamen dayanaksız iddialar. Yani bir kişi onun reklamını yapıyor gidip alıyoruz ama herkesin cildi farklı, herkesin vücudu farklı. Size çok iyi gelen bir şey diğerine iyi gelmeyebilir.

'ORGANLARA TOKSİSİTESİ OLABİLİR'

Ekran görüntüsü 2025-01-18 081759

İçine başka bir şey konulmuş bir gıda takviyesi yani bu tabii ki insanlar vücuduna başka bir şey alıyorlar kolojen yerine. O madde neyse artık ona karşı oluşacak bir alerjik reaksiyon bir sıkıntı yaratabilir vücutta ya da bu içeriğin bilmiyorum herhangi bir organa toksisitesi olabilir. Dolayısıyla ne olduğunu bilmediğimiz bu tür maddeleri almamamız lazım." dedi.

TIP DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

iStock-823304440

Tıp dünyası isa kolajen takviyesinde ikiye bölünmüş durumda ama çoğunluk doğal yolla alma konusunda hemfikir.

Öte yandan Prof. Canan Karatay, "Vücudun sağlıklı yapı taşına ihtiyacı var. Kelle paça bunu sağlıyor vücuda bütünüyle veya ayak paça bunu sağlıyor bütünüyle" diyerek kelle paçanın vücuda kolajen sağladığını belirtirken Prof. Ela Keskin ise tam tersini savunarak, "Kelle paçada çok fazla yok. Daha çok böyle yeşil meyve ve sebzelerde var." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Canan Karatay kolajen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sıfır faizli kredi için öncelikli meslekler açıklandı! Bu tarihlere dikkat!

Sıfır faizli kredi için öncelikli meslekler açıklandı! Bu tarihlere dikkat!

Eskişehir ‘intihar’ gibi kaza! Ters yöne girdi, kafa kafaya çarpıştı...

Eskişehir ‘intihar’ gibi kaza! Ters yöne girdi, kafa kafaya çarpıştı...

Çok sayıda kişiyle cinsel birliktelik yaşayacağını söylemişti! 'Süt' olarak tanınan fenomen Azra tutuklandı

Çok sayıda kişiyle cinsel birliktelik yaşayacağını söylemişti! 'Süt' olarak tanınan fenomen Azra tutuklandı

Esir takası yarın başlıyor... Netanyahu'dan tehdit gibi sözler

Esir takası yarın başlıyor... Netanyahu'dan tehdit gibi sözler

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın puan kaybı sonrası sürpriz açıklama!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın puan kaybı sonrası sürpriz açıklama!

Bakanlık markayı ifşa etti: Kolajen hapında kolajen yokmuş!

Bakanlık markayı ifşa etti: Kolajen hapında kolajen yokmuş!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.