Bakanlık, 'Marmara'yı terk edecek' demişti! 'Gizemli gemi' bakın nereye demirledi

Rahmeh adlı gemi Türkiye'nin gündemine geçtiğimiz hafta Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geldi.
HAYTAP, “İçinde yüzlerce şarbonlu hayvancağızın olduğu, Rahmeh adlı Panama bandıralı gemi şu an itibarıyla halen İstanbul Ahırkapı açıklarındadır. Telef olan hayvancıkların çoğunun öğütülerek denize atıldığına dair tarafımıza haberler gelmektedir.
Mersin, İzmir ve Bandırma üzerinden yüklerini dağıtarak İstanbul ‘a kadar geldiğini tahmin ediyoruz. Şarbon hastalığı göz yumularak yayılmakta, hiçbir yetkili için de soruşturma açılmamaktadır” duyurusunu yaptı.
İstanbul'da Ahırkapı açıklarında 20 gün kadar bekledikten sonra şarbon hastalığı iddialarıyla gündeme gelen Panama bandıralı M/V Rahmeh adlı gemi 6 Eylül 2018'de Marmara'ya açıldı.
BAKANLIK: İSPANYA'YA GİDECEK
Aynı gün Tarım ve Orman Bakanlığı: Rahmeh'le ilgili haberlerin ‘asılsız ve yalan' olduğunu belirterek şu açıklamayı yapmıştı: “Haberlere konu edinilen gemi, daha önce hayvan taşımacılığında kullanılmış olup, 20 Ağustos 2018 tarihinde boşaltılmıştır. Hayvan taşımacılığında kullanılan her araçta olduğu gibi, bahse konu olan gemide de koku vakası görülmüştür. Yayılan koku ve sineklenme gibi rahatsızlıklar için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ekipleri tarafından ilaçlama ve temizlik gibi rutin işlemler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu gemi bugün sefer talimatının hazırlanmasının ardından Marmara Denizini terk ederek İspanya'ya doğru hareket edecektir.”
AKDENİZ'DE DOLAŞTI, ÇEŞME'YE GELDİ
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, 6 Eylül'de İstanbul'dan ayrılıp Akdeniz açılan hayvan taşımacılığında kullanılan Rahmeh adlı gemi, Doğu Akdeniz'de dört gün boyunca hiçbir limana yanaşmadan hareket ettikten sonra tekrar Ege'ye dümen kırdı. Sabah saatlerinde Çeşme açıklarında demirleyen geminin tek bir personeli almak için geldiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim
ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik! Sınırın hemen yakınında...
ABD: Yaptırımları tekrar getirdik
Son dakika! Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Gece yarısı ortalık karıştı! Önce yangın sonra kavga
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları
Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu
MİT'ten hainlere darbe! Tek tek böyle yakaladılar
Sivas'ta korkutan görüntü!
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 7 yorum