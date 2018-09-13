HABER

Bakanlık, 'Marmara'yı terk edecek' demişti! 'Gizemli gemi' bakın nereye demirledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 09:34 | Son Güncelleme

İstanbul açıklarında bir süre bekleyen ve şarbon hastalığı taşıyan büyükbaş hayvanların tutulduğu iddia edilen Panama bandıralı Rahmeh adlı gemi için Tarım ve Orman Bakanlığı “İspanya’ya doğru hareket edecek” demişti. Ancak, Akdeniz’de açıklarında birkaç gün dolaşan gemi bu sabah Çeşme’ye geldi.

Bakanlık, 'Marmara'yı terk edecek' demişti! 'Gizemli gemi' bakın nereye demirledi

Rahmeh adlı gemi Türkiye'nin gündemine geçtiğimiz hafta Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geldi.

HAYTAP, “İçinde yüzlerce şarbonlu hayvancağızın olduğu, Rahmeh adlı Panama bandıralı gemi şu an itibarıyla halen İstanbul Ahırkapı açıklarındadır. Telef olan hayvancıkların çoğunun öğütülerek denize atıldığına dair tarafımıza haberler gelmektedir.

Mersin, İzmir ve Bandırma üzerinden yüklerini dağıtarak İstanbul ‘a kadar geldiğini tahmin ediyoruz. Şarbon hastalığı göz yumularak yayılmakta, hiçbir yetkili için de soruşturma açılmamaktadır” duyurusunu yaptı.

İstanbul'da Ahırkapı açıklarında 20 gün kadar bekledikten sonra şarbon hastalığı iddialarıyla gündeme gelen Panama bandıralı M/V Rahmeh adlı gemi 6 Eylül 2018'de Marmara'ya açıldı.

BAKANLIK: İSPANYA'YA GİDECEK

Aynı gün Tarım ve Orman Bakanlığı: Rahmeh'le ilgili haberlerin ‘asılsız ve yalan' olduğunu belirterek şu açıklamayı yapmıştı: “Haberlere konu edinilen gemi, daha önce hayvan taşımacılığında kullanılmış olup, 20 Ağustos 2018 tarihinde boşaltılmıştır. Hayvan taşımacılığında kullanılan her araçta olduğu gibi, bahse konu olan gemide de koku vakası görülmüştür. Yayılan koku ve sineklenme gibi rahatsızlıklar için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ekipleri tarafından ilaçlama ve temizlik gibi rutin işlemler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu gemi bugün sefer talimatının hazırlanmasının ardından Marmara Denizini terk ederek İspanya'ya doğru hareket edecektir.”

çeşme

AKDENİZ'DE DOLAŞTI, ÇEŞME'YE GELDİ

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, 6 Eylül'de İstanbul'dan ayrılıp Akdeniz açılan hayvan taşımacılığında kullanılan Rahmeh adlı gemi, Doğu Akdeniz'de dört gün boyunca hiçbir limana yanaşmadan hareket ettikten sonra tekrar Ege'ye dümen kırdı. Sabah saatlerinde Çeşme açıklarında demirleyen geminin tek bir personeli almak için geldiği bildirildi.

PARTNERBüyülediler! Sonbaharın yeni modası hayran bıraktı...Büyülediler! Sonbaharın yeni modası hayran bıraktı...
Müzeye hibe edilen savaş uçağı, Malatya'ya TIR'larla getirildiMüzeye hibe edilen savaş uçağı, Malatya'ya TIR'larla getirildi
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi, rekor kırdı43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi, rekor kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi Tarım ve Orman Bakanlığı şarbonlu gemi Çeşme

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

ABD: Yaptırımları tekrar getirdik

ABD: Yaptırımları tekrar getirdik

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Yiğit Bulut görevden alındı! Dikkat çeken değişiklik

Yiğit Bulut görevden alındı! Dikkat çeken değişiklik

Okuyucu Yorumları 7 yorum
şarbonlu hayvanları yön şaşırtıp türkiyeye sokacaklar hüküette buna göz yumuyor.
Anlamıyorum, bakanlık niye bize yalan söylüyor. Biz düşman mıyız ? Bir devlet halkını nasıl kandırabilir ?
la bısey olmaz
TARIM-EKONOMİ BAKANLARININ DERHAL İSTİFASI LAZIM. YUH YUH YUH MİLLETE HASTALIKLI HAYVAN İTHAL EDİP YEDİRİYORLAR.
sayın tarım bakanı bu bir ulusal tehdittir biyolojik saldırıdır derhal geldiği gibi gitmelidir bu meçhul gemi daha ne bekliyorsunuz o hayvanları gemiden indirip ucuz et ithal ettik diye halkımıza yedirecekmisiniz hemen açıklama bekliyorum hem benim vekilim hemde tarım bakanı olarak.
Şu hayvanlara yapılan eziyet nedir ya..Madem ithal edilecek karkas et ithal edilsin kardeşim..Zaten ölecek bir hayvana hayattayken eziyet etmek insanlığa sığar mı?
Bana göre Bu sene balıkta yenmez...Bu gemi 4 gün boyunca şarbonlu hayvanları öğüttü denize döktü balıklarda bir güzel afiyetle yemişlerdir...
Diğer Haberler
Gece yarısı kritik karar! Bakan Çavuşoğlu atama kararını telefonda açıkladı

Gece yarısı kritik karar! Bakan Çavuşoğlu atama kararını telefonda açıkladı

Yer: Diyarbakır Lice! Polisleri şaşırtan görüntü... Uyuşturucuyu böyle gömmüşler!

Yer: Diyarbakır Lice! Polisleri şaşırtan görüntü... Uyuşturucuyu böyle gömmüşler!

İçişleri Bakanlığı tarafından Göç Kurulu oluşturuldu!

İçişleri Bakanlığı tarafından Göç Kurulu oluşturuldu!

İstanbul Sarıyer'de DHKP-C operasyonu! Çatışma çıktı

İstanbul Sarıyer'de DHKP-C operasyonu! Çatışma çıktı

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.