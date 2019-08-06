Bakanlık: Ne ICAO ne de IATA'nın İstanbul Havalimanı ile ilgili denetimi yok

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, "Ne Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ne de Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) İstanbul Havalimanı ile ilgili bir denetimi ya da herhangi bir olumsuz görüşü bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisine ve istihdamına sağladığı ciddi katkılarla Türkiye’nin göz bebeği dev projelerinden biri olan İstanbul Havalimanı'na yönelik, gazetecilik etiğine sığmayan asılsız iddialarla olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığı ve projenin değerinin vatandaşların gözünde düşürülmesinin hedeflendiği belirtildi. 17 yılda Türk sivil havacılığının büyük bir atılım gerçekleştirdiği, tahminlerin ötesinde çok hızlı bir gelişme göstererek, ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza attığına işaret edilen açıklamada, havacılıkta yaşanan büyümeden en çok payı İstanbul’un aldığı kaydedildi. İstanbul Havalimanı’nın bir 'topla-dağıt-işle-aktar' havalimanı olarak Türkiye'ye ekonomik ve sosyal değer kattığına dikkat çekilerek, "Bununla beraber ICAO üyesi olup, gerek emniyet gerekse de güvenlik alanlarında ICAO tarafından yürütülmekte olan Küresel Emniyet Gözetimi Denetim Programı (USOAP) ve Küresel Güvenlik Denetim Programı (USAP) kapsamında denetimler yapılmaktadır. Ülkemiz, ICAO tarafından güvenlik alanında son olarak 4-11 Aralık 2014 tarihleri arasında denetlenmiş, yüzde 93,63 uyumluluk oranı ile denetimden başarıyla geçmiş olup, uygulama ve mevzuat uyumluluğu açısından en başarılı ülkelerden bir tanesidir" denildi.

Türkiye'nin 2008 ve 2014 yıllarında ICAO tarafından yapılan denetimlerde etkin uyumluluk oranını yüzde 64.9'dan yüzde 93.63'e yükselterek 'ICAO Başkanlık Konseyi Havacılık Güvenliği Sertifikası' almaya hak kazandığı dile getirilirken, "Bununla beraber haberlerde iddia edildiğinin aksine ICAO’nun, denetimler sonucunda bir havaalanını kapatma, operasyonları kısmen veya tamamen durdurma, bir ülkeye idari yaptırım veya ceza uygulama yetkisi bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

'EKSİK BİLGİDEN KAYNAKLI YANILTICI İDDİALAR'

Bakanlık, ICAO tarafından 27 Haziran 2019 tarihinde 'ICAO Küresel Güvenlik Denetim Programı (USAP) 2020 Faaliyet Planı' konusunda yayımlanan elektronik bültende 2020 yılı içerisinde güvenlik denetimine tabi tutulacak ülkelerin listesinin duyurulduğunu, bu ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğunu bildirdi. IATA‘nın da İstanbul Havalimanı’nı incelemeye aldığı ve denetleyeceği iddiaları karşısında, IATA’nın herhangi bir ülkeyi veya havaalanını denetleme gibi bir görevi ve yetkisi bulunmadığı ifade edildi.

'6 YIL ARADAN SONRA DENETLENECEK'

Söz konusu planlamada Asya Pasifik bölgesinden 9, Doğu ve Güney Afrika’dan 5, Avrupa’dan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9, Ortadoğu’dan 4, Kuzey Amerika’dan 6, Güney Amerika’dan 2, Batı ve Merkezi Afrika'dan 3 ülkenin denetleneceğinin belirtildiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"ICAO genellikle ülkeleri 2-4 yıl aralığında denetimlere tabi tutmakla birlikte hangi ülkenin hangi sıklıkta denetleneceğine risk değerlendirmesi, ülkenin geçmiş denetimlerinde uyumluluk durumu ve bulgularını kapatma durumuna göre karar vermektedir. Ülkemizin son denetimdeki uyumluluk oranı yüksek olduğu için 6 yıl aradan sonra tekrar ICAO tarafından denetlenecektir. Diğer yandan yine aynı haber kaynaklarında IATA‘nın da İstanbul Havalimanı’nı incelemeye aldığı ve denetleyeceği iddiaları yer almaktadır. IATA bilindiği üzere havayolu işletmelerinin oluşturduğu bir sektör STK’sı olup, herhangi bir ülkeyi veya havaalanını denetleme gibi bir görevi ve yetkisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak ne ICAO ne de IATA’nın İstanbul Havalimanı ile ilgili bir denetimi ya da herhangi bir olumsuz görüşü bulunmamaktadır. Söz konusu haberlerin, eksik bilgiden kaynaklanan kamuoyunu yanıltıcı iddialar içerdiği değerlendirilmektedir."

Haber: Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)

