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Bakanlık önlem aldı, arı ölümleri azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 11:14 | Son Güncelleme

Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Demir, pestisit kullanımına bağlı arı ölümlerinin engellenmesi için yapılan çağrıya Tarım ve Orman Bakanlığının kayıtsız kalmadığını söyledi.Brezilya’da son 3 ayda 500 milyondan fazla toplu arı ölümünün tarım ilacı kullanımından kaynaklandığı üzerinde durulurken, Türkiye’de arı ölümlerine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı bazı zirai ilaçları tamamen yasaklarken bazılarının sınırlı kullanımına izin veriyor.

Bakanlık önlem aldı, arı ölümleri azaldı

Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Demir, pestisit kullanımına bağlı arı ölümlerinin engellenmesi için yapılan çağrıya Tarım ve Orman Bakanlığının kayıtsız kalmadığını söyledi.
Brezilya’da son 3 ayda 500 milyondan fazla toplu arı ölümünün tarım ilacı kullanımından kaynaklandığı üzerinde durulurken, Türkiye’de arı ölümlerine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı bazı zirai ilaçları tamamen yasaklarken bazılarının sınırlı kullanımına izin veriyor. Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Demir, pestisit kullanımına bağlı arı ölümlerinin engellenmesi için yapılan çağrıya Tarım ve Orman Bakanlığının kayıtsız kalmadığını söyledi. Bakanlık tarafından arıları öldüren 3 tarım zehrinden 1’sini yasakladığını, 2’sinin ise kullanımını da sınırlandığını belirten Demir, “Geçtiğimiz yıllarda bizlerde aşırı şekilde arı ölümleri ile karşılaşmaktaydık. Sağolsun bakanlığımız çağrılarımıza kulak vererek 3 çeşit arıların sinirlerini bozarak ölümlerine neden olan ilaç türü olan etken maddeler yasaklandı. İnşallah bakanlığımız bu konun üzerine giderek tamamen bu sorunu çözecek. Bugün itibariyle çiftçilerimize tarım müdürlüğü tarafından tüm çiftçilere zirai ilaçlarından nasıl korunulacağı yönünde bilgilendirilmesi için mektup gönderiliyor. Bu sayede zirai ilaçlardan dolayı ölümleri azaltarak rahatlayacak arıcılarımız. Hem bu sayede bitkisel üretim artacak arıcılarımızın yüzü gülecek, bal verimleri artacak. Bu da ilimize ekstra olarak katma değer sağlayacak” dedi.

Yağışlar bal verimini düşürdü
Demir, yaz aylarında devam eden yağışların bal verimini düşüreceğini ifade ederek, “Haziran’da yağan yağmurlar bitkilerin özünü yıkayarak bal verimini düşürdü. Arıcılarımızın yüzde 30 bal verimi azlığı var. Bu sene Tokat il genelinde 500 ton bal üretimi beklemekteyiz. Bal üretimi düşecek olsa da fiyatlarının artacağını tahmin etmiyorum. Yani şekersiz bir balın 50-60 liraya tüketiciye ulaşacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Bakanlık önlem aldı, arı ölümleri azaldı

Bakanlık önlem aldı, arı ölümleri azaldı

Bakanlık önlem aldı, arı ölümleri azaldı

Bakanlık önlem aldı, arı ölümleri azaldı

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