Bakanlık paylaştı! Koronavirüse karşı işyeri ve ofislerde alınacak önlemler

Sağlık Bakanlığınca kapalı ortamda çalışılan iş yerlerinde ve ofislerde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınabilecek önlemlere ve olası vaka durumunda yapılması gerekenlere ilişkin bir bilgilendirme broşürü paylaşıldı. Broşürde, kapalı ortamda çalışılan iş yeri ve ofis olarak; fabrika, market, atölye, plaza gibi kapalı ortamda çalışılan çalışma alanlarının ifade edildiği belirtildi. Kapalı ortamda çalışılan iş yerlerinin sık sık havalandırılması gerektiği aktarılan broşürde, “Pencereler

açılarak odanın sık havalandırılması sağlanmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır” denildi.

'İŞ YERLERİNDE ÇALIŞANLAR ARASINDA EN AZ 1 METRE MESAFE OLMALI'



İş yerlerinde ultraviyole cihazları ile hava ve yüzey dezenfeksiyonu yapılmasının önerildiği broşürde, “İş yerlerinde çalışanlar arasında en az 1 metre mesafe olması sağlanmalı ve çalışanlar maske takmalıdır. Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metrede olacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalıdır. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir” ifadeleri kullanıldı.