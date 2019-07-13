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Bakanlık paylaştı! Pençe-2 harekatından ilk fotoğraflar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 17:15 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 harekatı kapsamında PKK hedeflerinin ateş altına alındığını açıkladı.

Bakanlık paylaştı! Pençe-2 harekatından ilk fotoğraflar

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Irak’ın kuzeyinde “Pençe-2 Operasyon Planı” çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı."


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Milli Savunma Bakanlığı pençe 2 harekatı Son dakika

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