Bakanlık paylaştı! Pençe-2 harekatından ilk fotoğraflar

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Irak’ın kuzeyinde “Pençe-2 Operasyon Planı” çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı."

Irak’ın kuzeyinde “Pençe-2 Operasyon Planı” çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/r62XpUhuXr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 13 Temmuz 2019



