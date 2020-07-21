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Bakanlık Pınar Gültekin davasına müdahil olacak

21.07.2020 15:12 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in davasına müdahil olacaklarını duyurdu.

16 Temmuz'dan bu yana kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin‘in Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cansız bedeni bulunmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan açıklama geldi.

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla’da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" dedi.

32 yaşındaki zanlı gözaltında

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre olayla ilgili olarak genç kadının eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Cemal Metin Avcı gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf ettiği, Gültekin'i aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada boğazını sıkarak öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü. Habere göre zanlı daha sonra Gültekin'in cesedini ormanlık alana götürüp, çöp varilinde yakarak üzerine beton döktü.

Avcı'nın ifadesinden yola çıkan jandarma ve polis ekiplerinin Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alana gittiği, bu sabah saat 05.00 sularında bölgede Gültekin'in cesedine ulaştığı kaydedildi.

Gültekin'in ailesi kendisine telefonla ulaşamayınca Muğla’ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulunmuş, Pınar Gültekin'i bulmak için arama çalışması başlatılmıştı.

Gültekin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sosyal medyada tepki

Sosyal medyada #pinargultekin, #KadınCinayetleriPolitiktir ve #İstanbulSözleşmesiYaşatır etiketleriyle Pınar Gültekin’in ölüm haberiyle ilgili çok sayıda paylaşım ve kadınların korunmasına yönelik paylaşımlar yapıldı.

DW / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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