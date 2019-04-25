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Bakanlık projesi ile aldığı ineklerle ev ekonomisine katkı sağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta 4 çocuk annesi Nuriye Işık, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ORKÖY projesi kapsamında aldığı ineklerden elde ettiği sütleri satıp, evinin geçimine katkıda bulunuyor.

Bakanlık projesi ile aldığı ineklerle ev ekonomisine katkı sağlıyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta 4 çocuk annesi Nuriye Işık, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ORKÖY projesi kapsamında aldığı ineklerden elde ettiği sütleri satıp, evinin geçimine katkıda bulunuyor.
Abbaslar Mahallesi'nde yaşayan Nuriye Işık, ev ekonomisine katkıda bulunmak için ORKÖY Projesi kapsamında Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuruş kabul dilen Işık'a 22 bin lira karşılığında gebe 2 inek verildi. Yüzde 20'si hibe, geriye kalan 17 bin 600 lirayı 2 yıl sonra 5 eşit taksitte faizsiz olarak ödeyecek olan Nuriye Işık'ın inekleri, kısa bir süre önce doğum yaptı. İnekleri ve buzağılarını çocukları gibi seven Nuriye Işık, en büyük destekçisinin eşi Abdullah Işık olduğunu söyledi.
Ev ekonomisine katkıda bulunmak adına inekleri aldığını ve 2 yıl sonra yavrularını satarak taksitlerini ödeyeceğini belirten Işık, hedefinin ileride hayvan sayısını artırmak olduğunu ifade etti.
'GÜNDE 45 LİTRE SÜT ALIYORUM'
İnekleri çok uygun şartlarda satın aldığını ve en önemlisinin aldığı kredinin hibe dışında kalan kısmını faizsiz ödeyeceğini belirten Nuriye Işık, "Gebe inek vermişlerdi, şimdi 2 tane buzağım oldu. Sütünü satıp, ev ekonomisine destek oluyorum. Buzağılarını ileriki dönemlerde satarım, krediyi ödememde kolaylık olur. Buzağılarım doyduktan sonra günlük 45 litre süt alıyorum. Ev ekonomisine, çocuklarımın eğitimine katkısı oluyor. Sütünü, yoğurdunu, yağını satıyorum. Buzağılarımı büyüttüğüm zaman elimde belli bir miktar para olacak. Çocuklarımla gelip, bakıyorum, severek, ilgilenerek. Bir çocuk gibi görüyorum onları. Gerçekten de çok seviyorum" dedi.

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Bakanlık projesi ile aldığı ineklerle ev ekonomisine katkı sağlıyorBakanlık projesi ile aldığı ineklerle ev ekonomisine katkı sağlıyorBakanlık projesi ile aldığı ineklerle ev ekonomisine katkı sağlıyorBakanlık projesi ile aldığı ineklerle ev ekonomisine katkı sağlıyor

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