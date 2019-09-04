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Bakanlık Saime Akkurt ve çocuklarına sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 13:08 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde eşi tarafından öldüresiye darp edilen 40 yaşındaki 11 çocuk annesi Saime Akkurt’a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sahip çıktı.Midyat ilçesinde eşi Medeni Akkurt tarafından öldüresiye dövülen ve 25 gün boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı veren Saime Akkurt’a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü sahip çıktı.

Bakanlık Saime Akkurt ve çocuklarına sahip çıktı

Mardin’in Midyat ilçesinde eşi tarafından öldüresiye darp edilen 40 yaşındaki 11 çocuk annesi Saime Akkurt’a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sahip çıktı.
Midyat ilçesinde eşi Medeni Akkurt tarafından öldüresiye dövülen ve 25 gün boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı veren Saime Akkurt’a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü sahip çıktı. 11 çocuk ve annenin tüm eksiklerinin tamamlanması için çalışma başlatıldı. Dün hastaneden taburcu edilmesinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, anne Saime Akkurt ve çocukları kaldıkları evde ziyaret etti. Ekipler, ailenin psikolojik destek alması, yeniden sağlıklı ve mutlu yaşama dönmesi için seferber oldu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, bakanlık olarak kadınların ve çocukların korunması, desteklenmesi için çok hassas davranıldığını belirterek, eşi tarafından şiddet gören Saime Akkurt için bakanlığın gece harekete geçip Saime Akkurt ve çocuklarının daha sağlıklı bir ortamda olmaları, kimseye ihtiyaç duymadan yaşayabilmeleri için gerekli inceleme ve çalışmaları başlattıklarını söyledi. Efetürk, "Bakanlığımız tüm girişimlerde bulunarak Saime Akkurt’un ve çocukların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşaması için gerekli tüm çalışmayı yapacaktır. Kendisine şiddet gösteren Medeni Akkurt’un yargı sürecini yakından takip edeceğiz” dedi.

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