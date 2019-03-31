Bakanlık: Seçimde 4 vatandaşımız hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı, "Aldığımız tüm önlemlere rağmen 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında şu ana kadar 2 vatandaşımız seçim öncesi, 2 vatandaşımız seçim günü saat 15.00 itibarıyla olmak üzere toplamda 4 vatandaşımız yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybetmiştir" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tüm vatandaşların özgürce, herhangi bir baskıya maruz kalmadan oylarını kullanmaları için gerekli tedbirler planlandığı ve sahada meydana gelen olaylara göre tedbirlerin güncellendiği bildirildi. Bu sabah itibarıyla Bakanlık merkezindeki Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezi'nin Bakan Süleyman Soylu başkanlığında, illerdeki seçim koordinasyon merkezlerinin ise ilgili valilerin nezaretinde 24 saat esasına dayanan çalışma planına geçtiği kaydedildi. Açıklamada, "Sahada meydana gelen olaylar anlık olarak izlenmektedir. Bu süreç, oy sandıkları İl Seçim Kurulları'na teslim edilip, sayımlar tamamlanana kadar kesintisiz bir şekilde devam edecektir" denildi.