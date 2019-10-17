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Bakanlık, sınırda eğitim tedbirlerini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 13:07 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sınırda güvenlik tedbiri gerektiren merkezlerde eğitime ara verilmeden devam edilmesi için alınan tedbirleri açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle sınırda güvenlik tedbiri gerektiren merkezlerde eğitime ara verilmeden devam edilmesi için alınan tedbirleri açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında sınırda eğitime ara verilmeden devam edebilmek için birtakım tedbirler alındığı bildirildi. Bu kapsamda; Şanlıurfa’nın Birecik, Suruç, Akçakale, Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin’in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki eğitim kurumlarında öğrencilerin eğitim süreçlerinin aksamadan devam edebilmesi amacıyla gerekli planlamaların bütüncül bir şekilde yapıldığı kaydedildi. Alınan tedbirler şöyle sıralandı:

-İlkokul ve ortaokul kademesindeki öğrencilerin 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla geçici olarak e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde nakil nedenleri arasına ikametgâh kontrolü yapılmaksızın 'misafir öğrenci geçici nakil nedeni' seçilerek nakil işlemleri gerçekleştirilecek.
-Yerel yerleştirme kapsamındaki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, geçici olarak e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde il/ilçe öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu ekranının yerleştirme nedenleri arasından 'misafir öğrenci' seçilerek il/ilçe öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu tarafından yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.
-Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin talep etmeleri halinde öncelikle aynı türden merkezi sınav puanı ile yerleşebileceği okula, yerleşememesi durumunda puanının yeterli olduğu okula, yine yerleşememesi durumunda ise öğrencinin puanına en yakın taban puanı olan okula yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.
-Ayrıca, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı sonunda ortaöğretime geçiş uygulaması kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek olan 8'inci sınıf öğrenci velilerinden nakil talebinde bulunanların nakil iş ve işlemleri ivedilikle yapılacak.
-Rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından okullarda psiko-sosyal desteğe ihtiyacı olan öğrenciler tespit edilerek, il/ilçe psiko-sosyal destek ekipleri aracılığıyla gerekli planlamalar yapılarak okul temelli çalışmalar ve gerekli görüldüğünde yetkili kurumlara sevk işlemleri gerçekleştirilecek.
-Okul değişikliği yapan öğrencilerden destekleme ve yetiştirme kurslarına kayıtlı olanlardan gittikleri okullarda bu kurslara katılmak isteyen öğrenciler için gerekli tedbirler alınacak.
-Bütün okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında yapılamayan derslerin telafisi gerçekleştirilecek.
-E-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek 'misafir öğrenci' kapsamındaki nakil ve yerleştirme nedeniyle okul değişikliği yapan öğrencilerden konu ve kazanım eksikliği olanlar yeni okullarında öncelikle hafta sonu olmak üzere ara tatilde ve yarıyıl tatilinde telafi eğitimi ve/veya yetiştirme programına alınacak.
-Bu öğrencilerden Bakanlığın resmî okul pansiyonlarına yerleşenlerin konaklama ve iaşe giderlerinin karşılanması için gerekli tedbirler alınacak.
-Bu öğrencilerden taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamına girenlerin ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime erişimleri sağlanacak.
-Herhangi bir nedenle okula erişimi olmayan öğrenci ve öğretmenler tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden sanal sınıf uygulaması kullanılabilecektir. Böylece sınıf bazlı eğitim ve öğretim faaliyetleri; ders içeriklerine erişim, öğretmen ve öğrenci etkileşimi, ödev ve sınav uygulamaları, yoklama alınması gibi uygulamalar EBA platformundan yapılabilecektir. Platformun cep telefonları üzerinden kullanımı aylık 3 GB’ye kadar ücretsizdir.

ANKARA, (DHA)

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