HABER

Bakanlık "Şule Çet" kararına itiraz edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 16:19 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "(Şule Çet davası) İstinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz" - "(Ceren Özdemir cinayeti) Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şule Çet davasına istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceklerini bildirdi.

Selçuk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde düzenlenen "Kadın Hakları ve Siyasette Kadın Paneli"ndeki konuşmasında, Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesi ve Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, Türkiye'nin yakından izlediği Şule Çet davasının dün sonuçlandığını hatırlatarak, Bakanlık olarak, Şule Çet davasının tüm süreçlerini hassasiyetle ilk günden bu yana takip ettiklerini söyledi.

Selçuk, "Sanığa verilen cezanın toplumun adalet duygusunu zedelemeyen, kamu vicdanını rahatlatan bir karar olması için gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz." diye konuştu.

"Sanıkların aldıkları ceza hiçbir zaman kardeşlerimizi geri getirmiyor, Şule'yi de geri getirmeyecek." diyen Selçuk, ancak bu olaylardaki temel yaklaşımlarının yasalar nezdindeki adalet anlayışı ile insanların vicdanındaki adalet anlayışı arasındaki mesafenin kapanması şeklinde olduğunu o yüzden bu itirazın yapılmasını zaruri olarak görüldüğünü vurguladı.

Mahkemeler takdiri indirimi uygularken özellikle masum çocuk ve kadınlara karşı canice ve toplum vicdanını yaralayacak şekilde işlenen suçlarda diğer herhangi bir suç gibi davranılmaması, toplumun sesine kulak verilmesi gerektiğini belirten Selçuk, toplumda infial oluşturan bu tür suçlarda Bakanlık olarak takdiri indirim sebeplerinin uygulanmamasından yana olduklarını ve müdahil oldukları bütün davalarda da takdiri indirim sebeplerinin uygulanması halinde mahkemece verilen kararlara karşı istinaf ve temyiz yoluna başvurarak itiraz edeceklerini vurguladı.

- "Bu konuların en yakın takipçisi olacağımıza söz veriyoruz"

Ordu'da Ceren Özdemir'in katledilmesinin herkesi derinden yaraladığını dile getiren Selçuk, gözaltına alınan zanlının ifadesinde suçunu itiraf ettiğini hatırlattı.

Selçuk, "Biz de Bakanlık olarak olayı yakından takip etmeye devam ediyoruz. Açılacak dava süreçlerine de müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması yönünde." dedi.

Toplumda bütün çocukların, kızların ve kadınların daha rahat bir ortamda yaşayabilmelerini ve kendilerini güvende hissetmelerini istediklerini ifade eden Selçuk, bu konuda hem Adalet hem de İçişleri Bakanlığı ile istişare halinde olduklarını, üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Bakan Selçuk, "İstiyoruz ki toplumsal farkındalıkla beraber kadına yönelik şiddet, çocuklara istismar, kadınların istismarı konusunda da farkındalık oluşturarak bir daha bu konuları hiç konuşmayalım, toplumu yaralayan bu olayları hiç yaşamayalım. Bu konuların en yakın takipçisi olacağımıza dair söz veriyoruz. Bir daha böyle acılar yaşamamayı canı gönülden diliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Ankara'da 'Şehir Eşleştirme Zirvesi'Ankara'da 'Şehir Eşleştirme Zirvesi'
Ankara'da 'Şehir Eşleştirme Zirvesi'Ankara'da 'Şehir Eşleştirme Zirvesi'
Anahtar Kelimeler:
aile Ceren Özdemir Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şule çet

En Çok Okunan Haberler

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Tarihi anlaşma bugün Meclis'te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Tarihi anlaşma bugün Meclis'te

Mini şortlu pozuyla olay oldu!

Mini şortlu pozuyla olay oldu!

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik NATO mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik NATO mesajı!

Tevfik Göksu'nun İsmail Küçükkaya'nın trafik sorusuna verdiği yanıt olay oldu

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu! Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Tarihi anlaşma bugün Meclis'te

İnfaz düzenlemesiyle ilgili yeni gelişme! Bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e sunulacak

İnfaz düzenlemesiyle ilgili yeni gelişme!

Amasra'da belediye başkanı Recai Çakır’a çakılı saldırı

CHP'li belediye başkanına saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.