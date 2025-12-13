'Taklit ve Tağşiş' listesini açıklandı: 4 yoğurt markasında bitkisel yağ ve nişasta bulundu!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği denetimler sonucunda dört farklı yoğurt markasında nişasta ve bitkisel yağ tespit edildiğini açıkladı.

BAKANLIKTAN KAMUOYUNA DUYURU

Bakanlık, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası kapsamında, denetimlerde belirlenen taklit ve tağşiş yapılan ürünleri kamuoyuyla paylaşma yetkisine sahip bulunuyor. Bu hüküm doğrultusunda, söz konusu yoğurt ürünleri resmi olarak duyuruldu.

LİSTE GÜNCELLENDİ

Bakanlık tarafından yayımlanan "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi, 11 Aralık 2025 tarihinde güncellendi. Güncellenen listede, yoğurt ürünlerinde bulunmaması gereken nişasta ve bitkisel yağ tespit edilen dört markanın yer aldığı bildirildi.

GIDA GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ SÜRECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla gıda üretimi ve satışına yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini, mevzuata aykırı hareket eden firmalara ise yasal yaptırımların uygulanacağını belirtti.