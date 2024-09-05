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  4. Bakanlık'tan İmamoğlu'na 'kaçak villa' yanıtı! Ejder Batur sosyal medyadan paylaştı: "Üzülmeyin! Gıptayla takip edin"

Bakanlık'tan İmamoğlu'na 'kaçak villa' yanıtı! Ejder Batur sosyal medyadan paylaştı: "Üzülmeyin! Gıptayla takip edin"

05.09.2024 15:25
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Üsküdar Vaniköy'de bulunan kaçak villa gündemdeki yerini korurken, Bakanlık söz konusu yapının yıkımına başlamıştı. Konuyla ilgili "Sosyal medya bakanlığı... Hüzünle izliyorum arkadaşları" diyen İBB Başkanı İmamoğlu'na Bakanlık'tan yanıt geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ejder Batur yaptığı açıklamada "Hüzünle izlemeyin, üzülmeyin! Çalışmalarını gıptayla takip edin" ifadelerini kullandı.

Bakanlık'tan İmamoğlu'na 'kaçak villa' yanıtı! Ejder Batur sosyal medyadan paylaştı: "Üzülmeyin! Gıptayla takip edin"

Üsküdar Vaniköy'de bulunan kaçak villanın yıkımına ilişkin açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sosyal medya bakanlığı... Hüzünle izliyorum arkadaşları. Milletimiz adına kötü bir sınav veriyorlar. Bir oyuncak bulduk üstünde ne yaparız diye hareket etme anlayışı tam da Bakanlığa ve Bakan'a yakışıyor. Üzülüyorum bu tür seviyelere inmelerine." demişti.

dasdaf

BATUR'DAN İMAMOĞLU'NA YANIT

İBB Başkanı İmamoğlu'na yanıt ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ejder Batur'dan geldi.

"ÜZÜLMEYİN! ÇALIŞMALARIMIZI GIPTAYLA TAKİP EDİN"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Batur, İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterirken "Hüzünle izlemeyin, üzülmeyin; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın çalışmalarını gıptayla takip edin" ifadelerini kullandı.

Batur açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı;

"Bu arada oyuncak dediğiniz İstanbul Boğazı; ekibinizin korumakla mükellef olduğu Dünya’nın incisi..."

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İstanbul kaçak
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