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  4. Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme

Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme

25.08.2024 08:03
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı. TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi de balık ölümlerinin görüldüğü İzmir Körfezi'nde çeşitli noktalardan numune alacak.

Bakanlık'tan İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin inceleme

Bakanlıktan yapılan açıklamada, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alındığı aktarıldı.

Numunelerin yetkili laboratuvar tarafından incelendiği bilgisine yer verilen açıklamada, ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, daha ayrıntılı inceleme için bölgeye Deniz İzleme Gemisi ile Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı gönderildiği, körfeze deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılacağı bildirildi.

Yaşanan kirlilikle mücadele için sorumlu yerel yönetimlerin bakanlık tarafından uyarıldığı ifade edilen açıklamada, gelişmelerin yakından ve hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.

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TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA GEMİSİ ARAŞTIRACAK

Ayrıca TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi, Denizlerde Bütünleşik İzleme Programı (DEN-İZ) kapsamında İzmir Körfezi'nde araştırmalar yapacak.

Körfezde belirlenen noktalardaki çeşitli derinliklerden deniz suyu numuneleri alacak gemideki bilim ekibi, sudaki fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik kaliteyi ölçecek.

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BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu memleket bizim. Çocuklarımıza berrak bir gelecek bırakmak zorundayız. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli." ifadelerini kullandı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık İzmir
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