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Bakanlıktan '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 13:20 | Son Güncelleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir çalışma olmadığı ve tüm şeritler trafiğe açık olarak hizmet verildiği açıklandı.

ANKARA, (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir çalışma olmadığı ve tüm şeritler trafiğe açık olarak hizmet verildiği açıklandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de asfalt yenileme ve yol bakım- onarım çalışmaları yapıldığı haberlerinin yer aldığı belirtildi. Bu haberlerle ilgili açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün rutin bakım ve onarımı amacıyla 27 Haziran 2019 tarihinde başlayarak 17 Ağustos 2019 tarihine kadar bazı şeritler kapatılmıştır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise herhangi bir çalışma bulunmamaktadır ve tüm şeritleri trafiğe açık olarak hizmet vermektedir. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan bakım onarım çalışmaları kapsamında ise köprüde bulunan mevcut asfalt kaldırılacak, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak derzlerin onarımı gerçekleştirilecektir. 17 Ağustos'a kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit ulaşıma kapatılarak, gidiş ve gelişler 2'şer şeritten devam edecektir. FSM Köprüsü’nde 2009 yılından bu yana bu çapta bir bakım onarım çalışması yapılmamıştır. İstanbul ulaşımının can damarı olan FSM Köprüsü’nün güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için yapılması zorunlu olan bakım onarım çalışmaları, okulların kapalı olduğu ve trafik akışının yoğun olmadığı söz konusu süreçte tamamlanacaktır. İstanbul trafiğindeki vatandaşlarımızın sabır ve anlayış göstermelerini umuyoruz."

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