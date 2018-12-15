Bakanlıktan aile hekimliğini güçlendirecek yeni hamle

DUYGU YENER- YEŞİM SERT KARAASLAN- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aile hekimliğini güçlendirmek ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla Türkiye genelinde, "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" kampanyasını başlattıklarını bildirdi.

Koca, AA muhabirine, vatandaşların aile hekimini daha yakından tanıması için Sağlık Bakanlığınca başlatılan kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aile hekimliğini tanıtmak, bilinirlik düzeyini artırmak, tutum ve davranış değişikliği oluşturmak amacıyla 81 il genelinde, "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" sloganıyla kampanya başlattıklarını ifade eden Koca, bu kapsamda vatandaşların ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına ve acil servislere olan başvurularını da azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Koca, kronik hastalıklarının takibinin de aile hekimliği üzerinden yapıldığını hatırlatarak hem koruyucu hekimlikten faydalanmak hem de kısa sürede en yakın yerden sağlık desteği alabilmek için doğru adresin aile hekimleri olduğuna işaret etti.

Vatandaşların aile hekimleriyle kuracakları erken irtibat sayesinde hastalıklardan korunabileceğini, erken teşhis, tedavi ve kronik hastalıkların takibinin de yapılabileceğini dile getiren Koca, şöyle konuştu: